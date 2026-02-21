Multi от Минфин
українська
21 февраля 2026, 10:55

Трамп вводит новую 10% глобальную пошлину после громкого поражения в Верховном суде

У п'ятницю ввечері президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нового «глобального мита» у розмірі 10%. Це сталося лише за кілька годин після того, як Верховний суд США заблокував його попередні масштабні імпортні тарифи, завдавши серйозного удару по економічній політиці американського лідера.

В пятницу вечером президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новой «глобальной пошлины» в размере 10%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові мита замість скасованих

Новий президентський указ спирається на статтю 122 Закону про торгівлю 1974 року. За словами Дональда Трампа у соцмережі Truth Social, ці обмеження почнуть діяти «майже негайно». Вони покликані замінити попередні збори, які були скасовані судом через те, що спиралися на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Судді вирішили, що IEEPA «не уповноважує президента запроваджувати мита».

Ця юридична рокіровка може парадоксально знизити фінансовий тиск на імпорт з деяких країн, які раніше домовилися з адміністрацією Трампа про вищі ставки. Наприклад, Європейський Союз раніше погодився на 15% мито, яке тепер визнано недійсним.

Митне навантаження на китайські товари зросте

Проте для товарів з Китаю ситуація погіршиться. Раніше американські компанії-імпортери сплачували за ввезення китайської продукції два 10-відсоткові збори за правилами IEEPA та додатковий тариф у 25%. Тепер скасовані збори замінять новим єдиним глобальним митом, яке додасться до чинної 25-відсоткової ставки.

За словами представника Білого дому, загальний митний тариф на імпорт з Китаю тепер становитиме 35%. Варто зазначити, що ці кошти безпосередньо до бюджету США перераховуватимуть саме американські імпортери, що неминуче вплине на їхні витрати та, найімовірніше, призведе до підвищення цін для кінцевих споживачів.

Президент також підкреслив, що інші торговельні обмеження, запроваджені за статтями 232 та 301, залишаються «в повній силі та дії». Більше того, Білий дім планує використовувати статтю 301 для запуску нових розслідувань щодо недобросовісних торговельних практик, які можуть призвести до додаткових зборів.

Нагадаємо, що напередодні Верховний суд США ухвалив історичне рішення, визнавши, що президент Дональд Трамп порушив федеральне законодавство, в односторонньому порядку запровадивши масштабні імпортні мита по всьому світу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
21 февраля 2026, 11:10
#
Дайте вже дідові таблеток.
+
+15
defran86
defran86
21 февраля 2026, 11:48
#
«Раніше Пекін платив» — кто-нибудь, объясните автору статьи, что пошлины на ввоз в США китайской продукции платят американские юридические лица, которые этот ввоз осуществляют (кроме DDP по Инкотермс, там экспортер платит, то есть китайское юрлицо, но это единичные случаи, может 1 на 1000, в любом случае Китай как государство не платит ничего ни при каких раскладах).
Когда этот бред несет Латынина какая-нибудь, еще куда ни шло, но это финансовый сайт.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
