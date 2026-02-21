Трамп вводит новую 10% глобальную пошлину после громкого поражения в Верховном суде

У п'ятницю ввечері президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нового «глобального мита» у розмірі 10%. Це сталося лише за кілька годин після того, як Верховний суд США заблокував його попередні масштабні імпортні тарифи, завдавши серйозного удару по економічній політиці американського лідера.

Нові мита замість скасованих

Новий президентський указ спирається на статтю 122 Закону про торгівлю 1974 року. За словами Дональда Трампа у соцмережі Truth Social, ці обмеження почнуть діяти «майже негайно». Вони покликані замінити попередні збори, які були скасовані судом через те, що спиралися на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Судді вирішили, що IEEPA «не уповноважує президента запроваджувати мита».

Ця юридична рокіровка може парадоксально знизити фінансовий тиск на імпорт з деяких країн, які раніше домовилися з адміністрацією Трампа про вищі ставки. Наприклад, Європейський Союз раніше погодився на 15% мито, яке тепер визнано недійсним.

Митне навантаження на китайські товари зросте

Проте для товарів з Китаю ситуація погіршиться. Раніше американські компанії-імпортери сплачували за ввезення китайської продукції два 10-відсоткові збори за правилами IEEPA та додатковий тариф у 25%. Тепер скасовані збори замінять новим єдиним глобальним митом, яке додасться до чинної 25-відсоткової ставки.

За словами представника Білого дому, загальний митний тариф на імпорт з Китаю тепер становитиме 35%. Варто зазначити, що ці кошти безпосередньо до бюджету США перераховуватимуть саме американські імпортери, що неминуче вплине на їхні витрати та, найімовірніше, призведе до підвищення цін для кінцевих споживачів.

Президент також підкреслив, що інші торговельні обмеження, запроваджені за статтями 232 та 301, залишаються «в повній силі та дії». Більше того, Білий дім планує використовувати статтю 301 для запуску нових розслідувань щодо недобросовісних торговельних практик, які можуть призвести до додаткових зборів.

Нагадаємо, що напередодні Верховний суд США ухвалив історичне рішення, визнавши, що президент Дональд Трамп порушив федеральне законодавство, в односторонньому порядку запровадивши масштабні імпортні мита по всьому світу.