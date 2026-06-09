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9 июня 2026, 19:50 Читати українською

Китайские хакеры стали главной угрозой для технологического сектора: отчет CrowdStrike

Китайские хакерские группировки представляют собой самую серьезную угрозу шпионажа для технологических компаний в мире. Согласно данным масштабного исследования, опубликованного в CrowdStrike Report, кибератаки все чаще направлены на кражу интеллектуальной собственности и стратегических данных у компаний, связанных с ИИ.

Китайские хакерские группировки представляют собой самую серьезную угрозу шпионажа для технологических компаний в мире.

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Эксперты CrowdStrike подчеркивают, что тактика хакеров из КНР эволюционировала в сторону скрытности и долгосрочного присутствия злоумышленников в корпоративных сетях жертв. Основными мишенями остаются компании, работающие в сфере полупроводников, облачных технологий и инфраструктуры обслуживания нейросетей.

В отчете отмечается, что технологические компании сталкиваются с попытками взлома в три раза чаще, чем организации из других отраслей. Кроме того, помимо кражи коммерческих секретов, хакеры активно ищут уязвимости в цепочках поставок, чтобы получить доступ к конечному потребителю, которыми все чаще оказываются государственные структуры.

Вместо уже привычных массовых фишинговых рассылок злоумышленники теперь используют целевой подход (spear-phishing) и атаки «нулевого дня», которые позволяют обойти стандартные системы безопасности.

Как защититься бизнесу

Авторы отчета призывают компании пересмотреть подходы к кибербезопасности, сделав акцент на мониторинге аномалий внутри сети в режиме реального времени.

«В нынешних условиях вопрос заключается не в том, будет ли компания атакована, а в том, как быстро она сможет обнаружить взлом и минимизировать ущерб», — отмечается в исследовании. Специалисты рекомендуют внедрять многофакторную аутентификацию нового поколения и строго ограничивать права доступа даже внутри периметра безопасности корпоративной сети.

Для глобальных технологических компаний, работающих на рынках, где присутствуют интересы Поднебесной, киберзащита становится критически важной статьей инвестиций, сопоставимой с расходами на R&D.

Аналитики отмечают, что иранские хакеры, в отличие от китайских, специализируются не на краже данных и шпионаже, а на деструктивных действиях и разрушении корпоративных и государственных сетей.

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Источник: Минфин
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