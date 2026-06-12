В Telegram воруют аккаунты через фейковую петицию в поддержку памяти павших воинов

Центр противодействия дезинформации предупредил о новой фишинговой схеме в Telegram. Злоумышленники спекулируют на теме памяти погибших военных, чтобы получить доступ к аккаунтам украинцев.

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В приватных сообщениях и групповых чатах появляются призывы подписать петицию якобы с закрытого канала «Электронные петиции». Ссылка ведет не на официальный сайт петиций Президенту, а на поддельную страницу, визуально копирующую интерфейс Telegram.

Для подписания от пользователя требуют авторизироваться: ввести номер телефона и код подтверждения. Как только человек это делает, мошенники получают полный доступ к его аккаунту.

Важная деталь: сообщение может исходить от знакомого человека. Это не значит, что он сознательно его рассылает, скорее всего, его аккаунт уже сломали.

Подписать петицию Президенту Украины можно исключительно на официальном портале petition.president.gov.ua. Никакие посторонние сайты, Telegram-каналы или боты для этого не используются. Если вы видите подобное сообщение — не переходите по ссылке независимо от того, кто его послал.

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