Google меняет правила игры: лимиты на Gemini станут «вычислительными»

Компания Google анонсировала значительные обновления для своего тарифного плана AI Plus, которые вступают в силу с 8 июня 2026 года. Пользователи получат больше пространства для данных, но условия пользования ИИ-помощником станут более гибкими и одновременно более сложными. Об этом сообщил сайт Dev.ua .

Для подписчиков AI Plus объем облачного хранилища увеличивается вдвое: с 200 ГБ до 400 ГБ. Обновленные квоты автоматически появятся в аккаунтах пользователей уже в ближайшие дни.

Gemini переходит на «вычислительные лимиты»

Наиболее существенное изменение касается того, как используется ИИ-помощник. Google вводит понятие compute-based usage limits (вычислительные лимиты). Теперь общий лимит будет зависеть не от количества отправленных сообщений, а от реальной нагрузки на систему.

Система анализирует:

сложность запроса (промпта);

использование дополнительных инструментов и функций (таких как создание картинок или глубокие исследования);

общий объем и даже контекст диалога.

«Бюджет» на вычисления пользователя Gemini будет обновляться каждые 5 часов, пока он не достигнет общего недельного лимита. Владельцы подписки AI Plus получат вдвое больший объем вычислений по сравнению с обычными пользователями.

Конец эпохи ИИ-кредитов

Google также пересматривает подход к бонусам: компания отменяет ежемесячное начисление 200 фиксированных ИИ-кредитов. Новая модель со временем распространится на всю экосистему, включая сервисы Flow и Antigravity. В Google уверяют, что новая система расчета позволит сохранить тот же уровень доступа к сервисам, к которому привыкли пользователи.

Product lead Gemini AI Викас Кансал сообщил, что глобально цена подписки растет с $4.99 до $7.99. Однако для украинских пользователей стоимость остается неизменной — 225 грн в месяц, поскольку эта сумма уже была установлена по умолчанию.

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