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12 июня 2026, 15:00 Читати українською

МВФ: искусственный интеллект может уничтожить финансовую систему, если попадет не в эти руки

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что мощные модели искусственного интеллекта способны разрушить глобальную финансовую систему, если их используют злоумышленники. Катализатором этих слов стало появление модели Mythos от Anthropic с расширенными кибервозможностями. Об этом сообщает издание Politico.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что мощные модели искусственного интеллекта способны разрушить глобальную финансовую систему, если их используют злоумышленники.

Что именно испугало МВФ

Mythos способен находить и использовать уязвимости в каждой большой операционной системе и браузере, даже в руках людей без технической подготовки. За одну сессию тестирования Mozilla модель обнаружила 271 уязвимость в Firefox. Для сравнения, предварительное тестирование с использованием Claude Opus 4.6 обнаружило всего 22 бага.

Особую опасность представляют так называемые «zero-day» уязвимости, о которых разработчики до сих пор не знали. Именно в поиске таких пробелов Mythos оказалась особенно эффективна.

«Мы отдаем себе отчет, что Mythos — это только начало, будет еще больше подобных», — заявила Георгиева журналистам в Брюсселе. По ее словам, те же возможности, которые позволяют обнаруживать киберугрозы «со скоростью и масштабом, которые до сих пор были немыслимы», в неправильных руках могут быть использованы для разрушения финансовой системы.

«Время не на нашей стороне», — подчеркнула она, отметив, что у мира пока нет возможности «защитить международную монетарную систему от масштабных киберрисков».

Кто и как реагирует на вызовы от новых технологий

Глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Скотт Бессент провели срочную встречу с руководителями ведущих американских банков для обсуждения киберрисков, связанных с Mythos. Администрация Белого дома задействовала механизм «общеправительственного» тестирования модели вместе с частным сектором.

Anthropic тем временем ограничила доступ к Mythos: модель передается только избранным партнерам, чтобы они могли использовать ее для укрепления своих систем до того, как подобные возможности станут общедоступными.

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Георгиева уверена, что проблема не ограничивается США. К концу 2026 г. ожидается, что модели уровня Mythos появятся в открытом доступе, и тогда преимущество, которое сейчас имеют защитники систем с ранним доступом к технологии, исчезнет.

МВФ призывает развитые страны помочь развивающимся государствам защититься от новых рисков, потому что финансовые системы глобально интегрированы. «Если есть большая слабость — она будет использована», — подытожила Георгиева.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
zevs1
zevs1
12 июня 2026, 15:21
#
Ну если у искусственного интеллекта получится убрать инструмент финансового насилия над людьми со стороны Власти и Банков, то это отличная новость для большинства населения планеты.
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