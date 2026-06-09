Google внедряет ИИ для борьбы с телефонными мошенниками: как это будет работать

Компания Google объявила о запуске новой функции на базе искусственного интеллекта, которая в режиме реального времени будет выявлять мошеннические звонки на смартфонах. Технология должна стать надежным барьером против социальной инженерии и финансового мошенничества. Об этом сообщает официальный блог Google Security .

Новый инструмент анализирует разговор во время звонка. ИИ отслеживает подозрительные паттерны поведения собеседника, например, требования срочно перевести средства, запросы на получение личных данных или паролей, которые типичны для методов аферистов.

Как работает защита от Google

Ключевой особенностью системы является то, что весь процесс анализа происходит непосредственно на устройстве (on-device). Это означает, что аудио вашего разговора не передается на серверы Google, что обеспечивает полную приватность.

Если система выявляет высокую вероятность мошенничества, пользователь получит уведомление или звуковой сигнал, предупреждающий о потенциальной опасности.

«Мы понимаем, что мошенники становятся всё более изобретательными, используя дипфейки и психологическое давление. Наша цель — предоставить пользователям предупреждение в режиме реального времени, чтобы они могли вовремя прервать разговор», — отмечают в Google.

Этот шаг является ответом на глобальный всплеск голосовых афер, где злоумышленники используют клонированные голоса близких родственников или представителей официальных структур для выманивания средств.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему это важно для украинцев

Украина остается одной из стран, где телефонное мошенничество является системной проблемой. Несмотря на усилия банков и правоохранителей, многие украинцы продолжают становиться жертвами аферистов, использующих методы социальной инженерии.

Инновация от Google — это новый стандарт безопасности. Хотя функция на старте будет доступна только на смартфонах Pixel, ожидается, что со временем она станет частью базовой защиты для всех устройств на базе Android.

Важно помнить: ни один алгоритм не является стопроцентной гарантией безопасности. Лучшей защитой остается критическое мышление: если собеседник давит на эмоции, требует срочных решений или доступа к вашим картам, лучше положить трубку и самостоятельно проверить информацию по официальным каналам.

Читайте также: Google презентовала новый ИИ-ноутбук Googlebook