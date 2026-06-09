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9 июня 2026, 13:00 Читати українською

Google внедряет ИИ для борьбы с телефонными мошенниками: как это будет работать

Компания Google объявила о запуске новой функции на базе искусственного интеллекта, которая в режиме реального времени будет выявлять мошеннические звонки на смартфонах. Технология должна стать надежным барьером против социальной инженерии и финансового мошенничества. Об этом сообщает официальный блог Google Security.

Компания Google объявила о запуске новой функции на базе искусственного интеллекта, которая в режиме реального времени будет выявлять мошеннические звонки на смартфонах.

Новый инструмент анализирует разговор во время звонка. ИИ отслеживает подозрительные паттерны поведения собеседника, например, требования срочно перевести средства, запросы на получение личных данных или паролей, которые типичны для методов аферистов.

Как работает защита от Google

Ключевой особенностью системы является то, что весь процесс анализа происходит непосредственно на устройстве (on-device). Это означает, что аудио вашего разговора не передается на серверы Google, что обеспечивает полную приватность.

Если система выявляет высокую вероятность мошенничества, пользователь получит уведомление или звуковой сигнал, предупреждающий о потенциальной опасности.

«Мы понимаем, что мошенники становятся всё более изобретательными, используя дипфейки и психологическое давление. Наша цель — предоставить пользователям предупреждение в режиме реального времени, чтобы они могли вовремя прервать разговор», — отмечают в Google.

Этот шаг является ответом на глобальный всплеск голосовых афер, где злоумышленники используют клонированные голоса близких родственников или представителей официальных структур для выманивания средств.

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Почему это важно для украинцев

Украина остается одной из стран, где телефонное мошенничество является системной проблемой. Несмотря на усилия банков и правоохранителей, многие украинцы продолжают становиться жертвами аферистов, использующих методы социальной инженерии.

Инновация от Google — это новый стандарт безопасности. Хотя функция на старте будет доступна только на смартфонах Pixel, ожидается, что со временем она станет частью базовой защиты для всех устройств на базе Android.

Важно помнить: ни один алгоритм не является стопроцентной гарантией безопасности. Лучшей защитой остается критическое мышление: если собеседник давит на эмоции, требует срочных решений или доступа к вашим картам, лучше положить трубку и самостоятельно проверить информацию по официальным каналам.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Strain
Strain
9 июня 2026, 13:54
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Пока симки можно купить без паспорта и проверки пользователя через банк айди в АТБ телефонные мошейники были есть и будут.
Да хорошо когда есть система защиты, но проблему надо бороть иначе. Реальными сроками не только для создателей колл центров, а и для всех участников. При чем у нас такое законодательство что там рядовые трудяги отделываются штрафом или административкой. Нет реальных громких дел с реальными сроками где 50 учасникам колл центра дают десятку лет и всех как один в тюрьму и публично.
Мне вот недавно звонили очередные «СБ монобанка подтвердите операцию». Ну послал я их **** написал в ТГ монобанку. Они говорят ну мы передали инфу. Но я же понимаю что этой инфой кто-то подетрется и всё. Бо чей это номер с которого звонили? А ничей… как я и писал ранее купленный в атб и вставленый в одноразовый телефон.
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