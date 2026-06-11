Мошенники рассылают украинцам фейковые письма от имени Укрэнерго

На электронные почты украинцев стали поступать фейковые письма от имени НЭК «Укрэнерго». Мошенники используют темы, вызывающие повышенный интерес, например: «График отключения электроэнергии с 10 по 12 июня» или «Квитанция на оплату электроэнергии». Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Кто в зоне наибольшего риска

Специалисты по кибербезопасности «Укрэнерго» выяснили, что в зоне наибольшего риска находятся пользователи почтовых ящиков на доменах @i.ua, @ua.fm и @email.ua. Однако не исключена и рассылка абонентам других почтовых сервисов.

Адресату письма предлагают скачать «документ с официального сайта», за которым на самом деле скрывается вредоносное программное обеспечение. После запуска — это приложение может похитить пароли, банковские данные и личную информацию, предоставить сторонним лицам доступ к вашему устройству, использовать его для осуществления кибератак.

При этом письма поступают с якобы официального адреса НЭК «Укрэнерго»: office@ua.energy. На самом деле — это фейк, и с помощью такой маскировки злоумышленники пытаются получать доверие у получателей. По имеющейся информации, за этой враждебной кибероперацией может стоять россия.

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«Обращаем внимание! НЭК „Укрэнерго“ никогда не рассылает графики отключений или квитанции об оплате в личные сообщения», — отметили в компании.

Что делать, если вы получили такое письмо?

Киберспециалисты призывают соблюдать правила безопасности:

не переходите по ссылкам;

не загружайте файлы;

удалите сообщение из почтового ящика;

при случайной загрузке — немедленно проверьте устройство антивирусом.

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В Укрэнерго также отметили, что актуальная информация о возможном введении ограничений публикуется исключительно на официальных страницах Укрэнерго в социальных сетях — Facebook и Telegram. С графиками обесточений по вашему адресу (в случае применения отключений) — ознакомиться на страницах облэнерго в вашем регионе.