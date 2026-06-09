Кризисы становятся нормой: Георгиева призвала страны укреплять экономики и институты

Мир входит в период, когда экономические и геополитические потрясения становятся новой нормой, поэтому странам необходимо строить более устойчивые экономики и институты. В то же время, важно не повторить ошибки глобализации при внедрении искусственного интеллекта. Об этом в интервью Bloomberg заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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МВФ предупредил о новой эпохе нестабильности в мире

По ее словам, последние годы показали, что мировая экономика все чаще сталкивается с кризисами. И ее беспокоит недостаточное осознание того, что мир в дальнейшем будет жить именно в таких условиях.

По ее мнению, не следует ожидать, что период кризисов и шоков завершится.

Георгиева возглавляет МВФ с 2019 года и за это время организация столкнулась с рядом масштабных вызовов: пандемией COVID-19, полномасштабной войной россии против Украины, торговыми конфликтами и обострением ситуации на Ближнем Востоке.

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Влияние искусственного интеллекта

Особое внимание Георгиева уделила развитию искусственного интеллекта, назвав его одной из важнейших трансформаций современной экономики. По ее словам, технология уже влияет на рынки труда и местные экономики, а ее последствия могут быть очень масштабными.

В то же время она считает, что международные организации, включая МВФ, в свое время недооценили негативные социальные последствия глобализации.

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Хотя мировая экономика выиграла в целом от открытия рынков и международной торговли, многие регионы потеряли рабочие места. А проблемам людей, пострадавших от этих изменений, уделяли недостаточно внимания.

Именно поэтому, по словам Георгиевой, сейчас важно не допустить аналогичную ситуацию с AI. Преимущества новой технологической волны должны быть равномерно распределены, а риски для работников и отдельных сообществ — учтены заранее.