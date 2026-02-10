Кийосаки устроил личный челлендж: золото или биткоин — что бы он выбрал

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки сравнил золото и биткоин , устроив самому себе челлендж: что было бы, если бы пришлось из двух этих активов выбирать один.

Челлендж Кийосаки

Согласно твиту писателя-инвестора, оба актива играют важную роль в диверсификации любого инвестиционного портфеля. Однако, если бы приходилось выбирать что-то одно, Кийосаки предпочел бы биткоин из-за его фиксированного предложения.

I am often asked:



Which is a better investment?



Gold or Bitcoin.



Obviously I would say both for diversification of assets and add silver.



Yet if I had to choose only one asset I would choose Butcoin.



Why?



Because gold is in theory infinite. When the price of gold rises… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 9, 2026

Читайте также: Кийосаки рассказал, по какой цене готов купить биткоин

Он объяснил: добыча золота может увеличиваться в ответ на рост цен, поскольку рост курса драгоценного металла еще больше стимулирует добычу.

Кийосаки объявил, что знает это лучше многих, так как владеет долями золотодобывающих предприятий. В отличие от золота, биткоин был изначально создан как дефицитный актив.

После того, как будет добыт весь 21 млн монет, дополнительное предложение биткоина создать станет невозможно. Именно это ограничение отличает биткоин от традиционных товаров и поддерживает долгосрочный рост актива, написал Кийосаки.

Он сказал, что купил первые биткоины уже давно и доволен своим решением. Несмотря на уверенность в потенциале биткоина, недавно Кийосаки написал в соцсети Х, что пока не будет совершать новые покупки биткоина, золота и серебра.

Прогнозы по биткоину

Ранее Кийосаки предположил, что в 2026 году биткоин будет торговаться по $250 000 за монету. Согласно прогнозу писателя, золото в этом году должно вырасти до $27000 за унцию, а серебро — до $100.

Падение биткоина

7 февраля после стремительного падения до $60 000 биткоин возобновил свои позиции и прибавил около $10 000 в сутки. Другие криптовалюты также оказались в «зеленой» зоне.

«Минфин» писал, что в пятницу, 6 февраля, ночью биткоин в данный момент опустился до $60 268, но впоследствии отскочил до более чем $65 тысяч.

Что с золотом

9 февраля стоимость золота вновь преодолела психологический барьер в 5000 долларов за унцию. После чрезвычайно волатильной недели на рынок драгоценных металлов вернулись инвесторы, которые решили воспользоваться временным падением цен для выгодных покупок. В понедельник XAU подорожало на 1,7%, отыграв значительную часть потерь после исторического обвала в конце прошлого месяца.