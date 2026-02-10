Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
10 февраля 2026, 11:24 Читати українською

Кийосаки устроил личный челлендж: золото или биткоин — что бы он выбрал

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки сравнил золото и биткоин, устроив самому себе челлендж: что было бы, если бы пришлось из двух этих активов выбирать один.

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки сравнил золото и биткоин, устроив самому себе челлендж: что было бы, если бы пришлось из двух этих активов выбирать один.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧеллендж КийосакиСогласно твиту писателя-инвестора, оба актива играют важную роль в диверсификации любого инвестиционного портфеля.

Челлендж Кийосаки

Согласно твиту писателя-инвестора, оба актива играют важную роль в диверсификации любого инвестиционного портфеля. Однако, если бы приходилось выбирать что-то одно, Кийосаки предпочел бы биткоин из-за его фиксированного предложения.

I am often asked:

Which is a better investment?

Gold or Bitcoin.

Obviously I would say both for diversification of assets and add silver.

Yet if I had to choose only one asset I would choose Butcoin.

Why?

Because gold is in theory infinite. When the price of gold rises…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 9, 2026

Он объяснил: добыча золота может увеличиваться в ответ на рост цен, поскольку рост курса драгоценного металла еще больше стимулирует добычу.

Кийосаки объявил, что знает это лучше многих, так как владеет долями золотодобывающих предприятий. В отличие от золота, биткоин был изначально создан как дефицитный актив.

После того, как будет добыт весь 21 млн монет, дополнительное предложение биткоина создать станет невозможно. Именно это ограничение отличает биткоин от традиционных товаров и поддерживает долгосрочный рост актива, написал Кийосаки.

Он сказал, что купил первые биткоины уже давно и доволен своим решением. Несмотря на уверенность в потенциале биткоина, недавно Кийосаки написал в соцсети Х, что пока не будет совершать новые покупки биткоина, золота и серебра.

Прогнозы по биткоину

Ранее Кийосаки предположил, что в 2026 году биткоин будет торговаться по $250 000 за монету. Согласно прогнозу писателя, золото в этом году должно вырасти до $27000 за унцию, а серебро — до $100.

Падение биткоина

7 февраля после стремительного падения до $60 000 биткоин возобновил свои позиции и прибавил около $10 000 в сутки. Другие криптовалюты также оказались в «зеленой» зоне.

«Минфин» писал, что в пятницу, 6 февраля, ночью биткоин в данный момент опустился до $60 268, но впоследствии отскочил до более чем $65 тысяч.

Что с золотом

9 февраля стоимость золота вновь преодолела психологический барьер в 5000 долларов за унцию. После чрезвычайно волатильной недели на рынок драгоценных металлов вернулись инвесторы, которые решили воспользоваться временным падением цен для выгодных покупок. В понедельник XAU подорожало на 1,7%, отыграв значительную часть потерь после исторического обвала в конце прошлого месяца.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
10 февраля 2026, 12:08
#
У цього інфоцигана боргів на 1,4 мільярди доларів, він явно не та людина, котра може щось радити у фінансах))
