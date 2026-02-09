Кийосаки рассказал, по какой цене готов купить биткоин

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки прокомментировал критику в свой адрес о дате покупки биткоина. Его обвинили во лжи — мол, на момент, который он указывал, цена биткоина уже была значительно выше. Об этом он написал в соцсети Х.

Что советует Кийосаки

В ответ Кийосаки заявил, что точно помнит свою цену входа — около $6000 — и не считает важной саму дату покупки.

Также он отметил, что, в случае падения первой криптовалюты до этих уровней, приобретет еще и подчеркнул готовность увеличить количество инвестиций в золото.

«Мой совет читающим это: держитесь подальше от людей, которых больше интересует дата приобретения, чем ценность и цена актива», — добавил эксперт.

Падение биткоина

7 февраля после стремительного падения до $60 000 биткоин возобновил свои позиции и прибавил около $10 000 в сутки. Другие криптовалюты также оказались в «зеленой» зоне.

«Минфин» писал, что в пятницу, 6 февраля, ночью биткоин в данный момент опустился до $60 268, но впоследствии отскочил до более чем $65 тысяч.