«РВС Банк» подал в суд на НБУ из-за штрафа в 3,8 млн грн

Национальный банк Украины готовится защищать в судебном порядке правомерность штрафных санкций, наложенных на АО «РВС БАНК». Регулятор настаивает, что финучреждение нарушило законодательство в сфере финансового мониторинга, однако банк не согласился с наказанием и подал иск, чтобы отменить решение регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 9 февраля.

История конфликта: штраф за «невнимательность» к рискам

Спор берет свое начало в октябре 2025 года. Тогда Нацбанк по результатам надзора применил к «РВС Банку» меру воздействия в виде штрафа в размере 3 800 000 гривен.

Причиной санкций стало нарушение банком ключевого закона в финансовой сфере — «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Суть претензий регулятора

Согласно сообщению НБУ, банк ненадлежащим образом выполнял обязанность применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.

Простыми словами, регулятор обвинил банк в том, что тот недостаточно тщательно оценивал риски своих клиентов. Банк должен был выявлять подозрительные финансовые операции и уделять повышенное внимание клиентам, деятельность которых может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, но, по мнению НБУ, не справился с этой задачей должным образом.

Не соглашаясь с выводами Нацбанка и суммой штрафа, АО «РВС БАНК» обратилось в суд. Теперь правомерность действий регулятора будет определять Фемида.

