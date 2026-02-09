Национальный банк Украины готовится защищать в судебном порядке правомерность штрафных санкций, наложенных на АО «РВС БАНК». Регулятор настаивает, что финучреждение нарушило законодательство в сфере финансового мониторинга, однако банк не согласился с наказанием и подал иск, чтобы отменить решение регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 9 февраля.
«РВС Банк» подал в суд на НБУ из-за штрафа в 3,8 млн грн
История конфликта: штраф за «невнимательность» к рискам
Спор берет свое начало в октябре 2025 года. Тогда Нацбанк по результатам надзора применил к «РВС Банку» меру воздействия в виде штрафа в размере 3 800 000 гривен.
Причиной санкций стало нарушение банком ключевого закона в финансовой сфере — «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Суть претензий регулятора
Согласно сообщению НБУ, банк ненадлежащим образом выполнял обязанность применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.
Простыми словами, регулятор обвинил банк в том, что тот недостаточно тщательно оценивал риски своих клиентов. Банк должен был выявлять подозрительные финансовые операции и уделять повышенное внимание клиентам, деятельность которых может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, но, по мнению НБУ, не справился с этой задачей должным образом.
Не соглашаясь с выводами Нацбанка и суммой штрафа, АО «РВС БАНК» обратилось в суд. Теперь правомерность действий регулятора будет определять Фемида.
Банкротство и выкуп эстонцами
- Правление Нацбанка 4 ноября 2025 года приняло решение о включении АО «РВС Банк» в категорию неплатежеспособных.
- С 5 января 2026 года началась процедура ликвидации АО «РВС Банк».
- Эстонская финтех-группа Iute Group официально объявила о намерении выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank («РВС Банк»).
