ФГВФЛ начнет ликвидацию РВС Банка с 5 января 2026 года

С 5 января 2026 года начнется процедура ликвидации АО « РВС Банк», она продлится три года — по 4 января 2029 года включительно. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Что известно

Уполномоченным лицом Фонда гарантирования с делегированием всех полномочий ликвидатора РВС Банка назначен Артем Караченцев из департамента ликвидации банков ФГВФЛ.

Напомним

4 ноября 2025 г. Нацбанк принял решение об отнесении РВС Банка к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банке.

17 декабря 2025 г. в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного РВС Банка Фондом гарантирования вкладов был создан и зарегистрирован ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк», которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками — физическими лицами.

24 декабря 2025 г. «Переходный Банк «Юте Банк» получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины.