Налоговые органы будут самостоятельно получать информацию от цифровых платформ о доходах граждан и уведомлять о необходимости уплаты налогов. Об этом в интервью пресс-службе Аппарата Верховной Рады рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Как налоговая будет контролировать доход с цифровых платформ: объяснение Гетманцева
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Налогообложение цифровых платформ
9 июня Верховная Рада приняла закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Он вводит международные стандарты автоматического обмена информацией о доходах, полученных через маркетплейсы, сервисы такси, доставки, аренды жилья
Отныне при превышении годового объема продаж или оказания услуг в 2 тысячи евро (около 105 тыс. грн) придется платить 10% налог на полученный доход.
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Когда начнет полноценно работать
По словам Гетманцева, это на самом деле очень обширный закон, состоящий из нескольких блоков: международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, удобство и прозрачность выполнения операторами платформ своих налоговых обязательств в Украине, а также собственно налогообложение доходов, полученных физическими лицами-резидентами Украины через цифровые платформы.
Отдельные положения закона вступают в силу с 1 ноября, в частности, касающиеся обязанности операторов платформ зарегистрироваться в ГНС. Однако большинство положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2027 года.
Важные аргументы в пользу закона для украинцев
Гетманцев отметил, что этот закон касается трех вещей.
Во-первых, Украина внедряет доступный механизм администрирования: цифровая платформа сама удерживает с человека налог и перечисляет в государственный бюджет.
Во-вторых, речь идет также о введении льготы на реализацию товаров: можно продавать вещи через платформы на сумму до 2 тысяч евро без налогообложения.
В-третьих, установление пониженной ставки на доходы, полученные через цифровые платформы. Сегодня ставка равна 23% (НДФЛ и военный сбор). А с вступлением закона в силу будет действовать 10% НДФЛ с освобождением от налогообложения военным сбором.
Будет ли корректироваться ставка
«Да. Она привязана к военному сбору. У нас военный сбор действует по ставке 5% в течение военного положения и следующих трех лет. На четвертый год после отмены военного положения сбор станет 1,5%. Соответствующим образом также будет скорректирован размер налоговой ставки, удерживаемой с продавцов цифровыми платформами.
Это означает, что [через три года после окончания войны в Украине — ред.], вместо 10% — будет 6,5%, а в дальнейшем после отмены военного сбора — 5%", — уточнил председатель Комитета.
Кого это касается
Законопроект касается украинских и иностранных компаний, предоставляющих цифровые услуги, которые активно работают на нашем рынке, таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber и других сервисов по предоставлению услуг, продаже товаров, сдаче в аренду недвижимости или транспорта
Как будут получать данные о гражданах
Данные о доходах каждого гражданина налоговые органы будут получать самостоятельно:
- операторы платформ раз в год подают отчетность в электронной форме. Украинские платформы и те, что работают в странах без обмена данными (DPI), отчитываются непосредственно в Украину. Операторы-нерезиденты также могут подавать данные через специальный портал ГНС.
- Платформы из стран, участвующих в автоматическом обмене данными, передают информацию своим налоговым органам, а те уже делятся ею с Украиной.
Налоговая служба после получения данных от всех платформ будет их суммировать и проверять превышение лимита.
То есть если человек продает на 10 платформах, а на каждой получает от продажи 1000 евро дохода в год, Налоговая посчитает и скажет, что с дохода в 8 000 евро нужно заплатить 10%.
Комментарии - 3
Закон в першу чергу орієнтований на різні booking, glovo, uklon і т.д. Де здійснюється оплата через платформу. Ну і комерційні продажі на ОЛХ, але там і так майже всі ФОПи. І оцей момент не дуже зрозумілий, як буде розділятись ФОП і платформи.
Як там у «1984» — «Норма шоколаду збільшена до 20 грамів». Замість того, щоб навести лад із кодексом та оподатковувати прибуток — вчепились у слово «дохід», яке скопіювали з кодексу часів совка.