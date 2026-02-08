Multi от Минфин
українська
8 февраля 2026, 18:03 Читати українською

Население нарастило покупку безналичной валюты на 86%: зачем людям столько безнала

На валютном рынке Украины зафиксирована новая тенденция: пока наличный сектор демонстрирует определенное успокоение, спрос на безналичную валюту стремительно пошел вверх. Независимый финансовый аналитик Андрей Шевчишин проанализировал данные последней недели и объяснил, куда люди направляют купленные доллары и евро.

Население нарастило покупку безналичной валюты на 86%: зачем людям столько безнала
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Безнал в фаворе

По данным эксперта, покупка безналичной валюты через банковские счета и мобильные приложения выросла на 86%. Хотя на цифры отчасти повлиял фактор начала месяца, спрос все равно остается аномально высоким при постоянном предложении.

Рынок безналичных операций перешел из профицита ($1 млн в день) в существенный дефицит — $11,7 млн. В результате дефицит наличного рынка снизился почти на 29% от среднесуточных $37,3 млн до $26,6 млн.

Куда уходят деньги: эффект учетной ставки

Главная причина «нашествия» на безналичную валюту — решение НБУ снизить учетную ставку с 15,5% до 15% в конце января 2026 года. Это привело к снижению доходности гривневых облигаций (ОВГЗ).

Последствия для инвесторов:

  • Бегство в валютные ОВГЗ: Население начало массово переводить гривну в валютные государственные бумаги. Только за неделю портфель валютных ОВГЗ в физлиц вырос на 642,8 млн грн.
  • Защита сбережений: На фоне мирового «шторма» (падения криптовалют, золота и фондовых рынков) доллар снова стал главным активом-хранилищем.

Курсовые ориентиры: что будет с долларом и евро

Несмотря на рост дефицита НБУ сократил за неделю интервенции на 7,5% до $794,3 млн, а золотовалютные резервы Украины достигли исторического рекорда — $57,66 млрд.

Прогноз на неделю:

  • Доллар будет медленно расти вслед за мировым трендом. Наличный курс ожидается на уровне 43,00−43,25 грн, межбанк вернется в зону 43+ грн.
  • Евро останется под давлением из-за попыток европейских лидеров сдержать рост валюты. Ожидаемый диапазон — 51,00−51,25 грн на наличном рынке.

«Коррекция евро позволит удержать курс евро до 51 гривны на безналичном рынке. Но далеко НБУ, видимо, не будет отпускать курс из этой зоны», — подытожил Шевчишин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
