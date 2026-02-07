После стремительного падения до $60 000 биткоин возобновил свои позиции и прибавил около $10 000 в сутки. Другие криптовалюты также оказались в «зеленой» зоне. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Крипторынок в «зеленой» зоне: биткоин восстановился до $70 000
На момент написания новости цена первой криптовалюты достигла $70 175. За последние 24 часа актив прибавил 6,68%. Однако недельное падение составляет около 16%. Отметим, что в октябре 2025 года биткоин достиг пиковых значений в $126 080.
Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. При этом больше всего за сутки прибавили в цене:
Стоит отметить, что у Solana наибольшее недельное падение — минус 25,7%, на втором месте BNB (-23%) и замыкает тройку аутсайдеров Ethereum, который за 7 дней потерял 22,6%.
По данным CoinGlass, за последние сутки объем ликвидаций на рынке фьючерсов составил почти $598 млн, что значительно меньше по сравнению с предыдущими сутками, когда этот показатель достигал $2,58 млрд. Под принудительное закрытие позиций попали более 134 тыс. трейдеров.
«Минфин» писал, что в пятницу, 6 февраля, ночью биткоин в данный момент опустился до $60 268, но впоследствии отскочил до более чем $65 тысяч.
