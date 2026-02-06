ZKsync подскочил на 1000% за три часа, крипторынок на пороге восстановления: что нового

Бутан распродает запасы: страна вывела биткоины еще на $22 млн из-за падения доходности майнинга

Королевство Бутан продолжает сокращать свои крипторезервы. Только за последнюю неделю правительство страны совершило две крупные транзакции, переведя в общей сложности 284,8 BTC (около $22,3 млн) на счета маркетмейкера QCP Capital. По данным аналитиков Arkham, это обычно говорит о подготовке к продаже активов.

Основной причиной эксперты называют существенное усложнение условий для государственного майнингового проекта:

Падение добычи. Показатели генерации новых монет быстро падают. Если в 2023 году страна добыла 8200 BTC, то в 2024-м этот объем сократился до 3000 BTC.

Рыночное давление. Продажи проходят на фоне общего снижения цен на крипторынку и роста затрат на обслуживание оборудования.

Бутан, ранее входивший в лидеры по объемам государственных биткоин-активов, стремительно теряет позиции:

Октябрь 2024: пиковые запасы составили 13 295 BTC.

Февраль 2026: в резервах осталось только 5 700 BTC.

В результате активных продаж Бутан опустился на седьмое место в мировом рейтинге стран-владельцев биткоина. В настоящее время он уступает США, Китаю, Великобритании, Украине (которая занимает 4 место), Сальвадора и ОАЭ.

Хронология последних преданий:

Конец января/начало февраля: перевод 100,8 BTC ($8,3 млн).

4 февраля 2026: перемещение еще 184 BTC ($14 млн).

Криптоаномалия в Корее: ZKsync подскочил на 1000% за три часа, регулятор готовит расследование

Южнокорейская Служба финансового надзора (FSS) начала проверку деятельности крупнейшей местной криптобиржи Upbit. Причиной стал подозрительный скачок цены токена ZKSync (ZK), который в период с 31 января по 1 февраля 2026 продемонстрировал аномальный рост. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на регулятор.

Всего за три часа стоимость ZK взлетела на невероятные показатели:

В паре с корейской воной (ZK/KRW) цена выросла на 1000%.

В паре с долларовым стейблокином (ZK/USDT) скачок превысил 2000%.

Курс монеты взлетел с $0,03 до $0,6, но как только рост остановился, цена мгновенно рухнула до начальных уровней.

Самое интересное, что этот ценовой хаос совпал со временем технического обслуживания биржи. В криптосообществе предполагают использование классической схемы манипуляции:

Во время технических работ, когда ликвидность была ограничена, кто-то выставил огромные ордера на покупку.

Это создало иллюзию безумного спроса и искусственно «закачало» цену.

Как только доступ к торгам возобновился, манипуляторы зафиксировали прибыль, обрушив курс («дамп»).

Департамент расследования виртуальных активов FSS уже собирает документы и проводит мониторинг транзакций. Если специалисты подтвердят признаки рыночных манипуляций, проверка превратится в полноценное расследование, которое может угрожать бирже или отдельным трейдерам строгими санкциями.

Крипторынок на пороге обновления: глава DWF Labs прогнозирует близкое «дно»

Андрей Грачев, генеральный директор маркетмейкера DWF Labs и платформы Falcon Finance поделился оптимистичным взглядом на текущее состояние рынка. По его мнению, фаза падения почти завершена, а впереди период постепенного роста.

По оценкам Грачева, рынок уже максимально приблизился к своей самой низкой точке. Он прогнозирует, что в ближайшее время возможны колебания курса биткоина, однако они не должны превысить 15% от текущей цены.

Эксперт предупреждает, что не все цифровые активы переживут этот медвежий цикл. Его ключевые тезисы:

Новые проекты против старых. Гораздо легче запустить амбициозный стартап с нуля, чем пытаться реанимировать старые токены.

Естественный отбор. Большинство альтокинов, не имеющих четкой бизнес-модели и реальной пользы, уйдут в небытие. Выживут только те, кто демонстрирует реальную активность.

Несмотря на затишье, инвестиционная деятельность не прекратилась:

Активность фондов. Венчурные инвесторы активно вкладываются в сегмент RWA (токенизация реальных активов).

Внебиржевые сделки. Хотя на биржах объемы прямых покупок низки, большие игроки договариваются о выгодных условиях на внебиржевом (OTC) рынке.

Ритейл ждет. Пока обычные пользователи развлекаются на платформах типа pump.fun или Polymarket, профессионалы уже накапливают активы, которые массы начнут скупать после начала роста.

Грачев подчеркнул, что сейчас проходит много процессов «за кулисами»: компании сливаются, поглощают конкурентов и готовятся к выходу на бирже (листинг).

«Мы верим в криптовалюты, но это уже не только о технологиях. Вопрос роста — это только вопрос времени», — отметил он.

Борьба за Clarity Act: криптоиндустрия идет на уступки банкам США, но согласия до сих пор нет

Криптокомпании пытаются найти общий язык с традиционным финансовым сектором США для принятия важного законопроекта о стейблкоинах — Clarity Act. Как сообщает Bloomberg, несмотря на ряд компромиссных предложений, ключевые стороны до сих пор находятся в споре.

Главным камнем преткновения является статус стейблкоинов и роль банков в их обращении:

Запрет на пассивный доход. Текущая редакция документа запрещает криптоплатформам начислять проценты пользователям просто за хранение стейблкоинов.

Банковское лобби. Чтобы получить поддержку финансового сектора, эмитенты цифровых активов предложили региональным банкам в США особые условия.

Чтобы склонить банки на свою сторону, индустрия выдвинула две ключевые инициативы:

Хранение резервов. Обязать эмитентов стейблкоинов держать часть своих денежных залогов в местных (региональных) банках.

Упрощенный выпуск. Облегчить процедуру, при которой сами банки могут выпускать собственные цифровые токены.

Несмотря на эти шаги навстречу договоренности достичь не удалось. 15 января Банковский комитет Сената США отложил рассмотрение законопроекта. Против последней версии документа выступила даже криптобиржа Coinbase, заявив о наличии «слишком большого количества проблем».

Глава Банковского комитета Тим Скотт сохраняет осторожный оптимизм, отмечая, что оба лагеря должны найти баланс между защитой потребителей и развитием инноваций внутри страны.

Если компромисс не будет найден в ближайшее время, США рискуют лишиться статуса лидера в области цифровых инноваций, поскольку компании могут начать искать юрисдикции с более понятным законодательством.