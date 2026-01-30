Волна увольнений в США: техгиганты и корпорации сокращают более 52 000 рабочих мест из-за ИИ

Эта неделя стала одной из самых тяжелых для рынка труда США за последнее время. Крупнейшие американские корпорации объявили о планах уволить десятки тысяч сотрудников, что свидетельствует о существенном охлаждении экономики после лет активного найма. Об этом сообщает Financial Times.

Кто подвергся сокращению?

Общее количество увольнений всего за несколько дней превысило 52 000 человек. Среди компаний, объявивших об «оптимизации»:

UPS — логистический гигант сокращает до 30 000 рабочих мест. Компания предлагает водителям выкуп контрактов, пытаясь подстроить штат для уменьшения объемов перевозок для Amazon.

Amazon объявил о второй волне увольнений за три месяца — работу потеряют 16 000 сотрудников. Цель — борьба с бюрократией.

Dow — Химический гигант планирует уволить 4 500 человек в рамках «радикального упрощения операционной модели».

Nike, Home Depot и другие крупные игроки также присоединились к тренду по сокращению штатов.

Главные причины: ИИ и «лишние люди» после пандемии

Экономисты выделяют несколько факторов, толкающих бизнес к таким радикальным шагам.

Давление искусственного интеллекта. Компании стремятся использовать ИИ для снижения затрат на рабочую силу. Многие работодатели готовы жертвовать штатом ради инвестиций в новые технологии.

Постпандемическая корректировка. После бурного расширения в 2020—2021 годах компании оказались слишком раздутыми для текущих реалий рынка.

Экономическая неопределенность. Хотя безработица в США остается на относительно низком уровне (4,4%), темпы создания новых рабочих мест резко упали (только 50 000 в декабре).

Рынок труда ужесточается

Наибольшей проблемой для работников является не столько сами увольнения, сколько сложность поиска новой работы.

Медианная продолжительность безработицы выросла до 11,4 недели — это самый высокий показатель с 2021 года. Работодатели не спешат заполнять вакансии, что делает потерю работы гораздо более болезненным опытом, чем это было год назад.

«Компании все активнее обсуждают увольнения и стремятся использовать ИИ для уменьшения затрат. Это изменяет структуру рынка труда прямо сейчас», — отмечает Дэвид Мерикл, главный экономист Goldman Sachs в США.