Кабмин принял постановление, которое запускает реформу Государственной службы по вопросам труда. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба Минэкономики.
Кабмин перезапускает Гоструда: что изменится в полномочиях службы
Что предлагает документ
Документ обновляет полномочия Гоструда, устраняет дублирование функций с другими органами власти, усиливает контроль в социально важных сферах и создает основу для цифровизации услуг и дальнейших изменений в работе службы.
Реформа предусматривает три основных направления:
Первое — упорядочение полномочий службы. В частности, Гоструда больше не будет выполнять отдельные функции, связанные с объектами повышенной опасности, рынком природного газа, контролем рекламы услуг по трудоустройству и регистрацией технологических транспортных средств.
Второе направление касается оптимизации административных процедур. Речь идет о пересмотре или отмене ряда экспертиз и технических процедур, в частности в сферах обращения с взрывчатыми материалами, безопасности горных работ, оценки условий труда, технического осмотра оборудования повышенной опасности и экспертизы производственных технологий.
Третье направление предусматривает усиление социально важных функций службы. Гоструда получит дополнительные полномочия по контролю за выполнением квот по трудоустройству лиц с инвалидностью, оценке предприятий для получения государственной поддержки и участию в механизмах компенсации работодателям расходов на создание безопасных и доступных рабочих мест.
В Минэкономики отмечают, что реформа Гоструда должна сделать работу службы более прозрачной, эффективной и ориентированной на работников и работодателей.
По словам заместителя министра Дарьи Марчак, первый шаг предусматривает устранение дублирования функций и усиление направлений государственного надзора и защиты трудовых прав.
