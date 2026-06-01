Кабмин перезапускает Гоструда: что изменится в полномочиях службы

Кабмин принял постановление, которое запускает реформу Государственной службы по вопросам труда. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба Минэкономики.

Что предлагает документ

Документ обновляет полномочия Гоструда, устраняет дублирование функций с другими органами власти, усиливает контроль в социально важных сферах и создает основу для цифровизации услуг и дальнейших изменений в работе службы.

Реформа предусматривает три основных направления:

Первое — упорядочение полномочий службы. В частности, Гоструда больше не будет выполнять отдельные функции, связанные с объектами повышенной опасности, рынком природного газа, контролем рекламы услуг по трудоустройству и регистрацией технологических транспортных средств.

Второе направление касается оптимизации административных процедур. Речь идет о пересмотре или отмене ряда экспертиз и технических процедур, в частности в сферах обращения с взрывчатыми материалами, безопасности горных работ, оценки условий труда, технического осмотра оборудования повышенной опасности и экспертизы производственных технологий.

Третье направление предусматривает усиление социально важных функций службы. Гоструда получит дополнительные полномочия по контролю за выполнением квот по трудоустройству лиц с инвалидностью, оценке предприятий для получения государственной поддержки и участию в механизмах компенсации работодателям расходов на создание безопасных и доступных рабочих мест.

В Минэкономики отмечают, что реформа Гоструда должна сделать работу службы более прозрачной, эффективной и ориентированной на работников и работодателей.

По словам заместителя министра Дарьи Марчак, первый шаг предусматривает устранение дублирования функций и усиление направлений государственного надзора и защиты трудовых прав.