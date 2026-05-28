Навала нет: ГМС опровергла миф о массовом наплыве иностранцев

Статистика Государственной миграционной службы опровергает мифы о «нашествии» иностранцев. По сравнению с довоенным периодом количество иностранных граждан в Украине существенно сократилось. Если в 2021 году в Украине временно проживало 189 тысяч иностранцев, то на сегодняшний день их число составляет всего 48 000 — то есть разница колоссальная, в четыре с лишним раза. Об этом 27 мая заявила глава Государственной миграционной службы (ГМС) Наталья Науменко.

Кейс Тячева: как рождаются фейки

Аналитические центры зафиксировали, что волна дезинформации началась с конкретного случая в Закарпатье. По словам Натальи Науменко, это стало типичным примером того, как искаженная информация становится «медиасенсацией».

«Цифра 160 бангладешцев в Тячеве мгновенно стала медиасенсацией и запустила первые волны публикаций в пророссийских Telegram-каналах. Этот кейс продолжает цитироваться пропагандой как доказательство начала массового ввоза мигрантов, несмотря на то, что фактического ввоза не произошло», — отмечает глава ГМС.

На самом деле частное предприятие лишь вело переговоры о найме рабочих, но через три месяца рекрутинг отменили. Однако враждебные ресурсы использовали это для продвижения тезиса о «политике замещения», которой, по словам Натальи Науменко, государство не ведет и не разрабатывает.

Иностранцев стало вчетверо меньше

Что касается трудовой миграции, то в 2025 году виды на жительство оформили около 4900 иностранцев. Причем лидером среди стран-доноров рабочей силы является не Бангладеш, а Турция. Также в списке присутствуют Великобритания, США, Индия и Узбекистан.

Приоритет — национальная безопасность

Глава ГМС подчеркивает, что каждый шаг в миграционной политике согласовывается с силовым блоком, в частности со Службой безопасности Украины.

«Вопросы государственной миграционной политики сегодня являются вопросами национальной безопасности… Миграционная ситуация у нас контролируемая, прогнозируемая и достаточно безопасная», — уверяет глава службы.

Любая иностранная рабочая сила привлекается частным бизнесом только в случае крайней необходимости и после тщательных проверок. Государство же занимает жесткую позицию: иностранцы не должны становиться бременем для бюджета или угрозой безопасности.

«Государство осознает все угрозы… Мы хотим минимизировать привлечение на рынок труда граждан стран с высоким миграционным риском», — добавляет Науменко, объясняя, что Украина не хочет превращаться в транзитный хаб для нелегалов в ЕС.

Возвращение украинцев и множественное гражданство

Главной задачей ГМС считает возвращение около 8 миллионов украинцев, которые сейчас находятся за границей. Государство планирует создавать условия, чтобы люди возвращались с новым опытом и технологиями.

Одним из инструментов сохранения связи с нацией является инициатива по множественному гражданству.

«Для нас сегодня множественное гражданство — это возможности. И возможности не только не потерять наших граждан за рубежом… это и возможности того, что молодые люди, которые сегодня рождаются за рубежом, будут чувствовать себя украинцами», — объясняет Наталья Науменко.

Она также отвергла опасения, что иностранцы будут «навязывать свои правила». Украина будет внедрять адаптационные курсы: изучение языка, Конституции и культуры.

«Человек должен проходить адаптационные курсы… он должен знать правила, установленные государством, и соблюдать их», — резюмировала глава ГМС.