28 мая 2026, 8:00

Навала нет: ГМС опровергла миф о массовом наплыве иностранцев

Статистика Государственной миграционной службы опровергает мифы о «нашествии» иностранцев. По сравнению с довоенным периодом количество иностранных граждан в Украине существенно сократилось. Если в 2021 году в Украине временно проживало 189 тысяч иностранцев, то на сегодняшний день их число составляет всего 48 000 — то есть разница колоссальная, в четыре с лишним раза. Об этом 27 мая заявила глава Государственной миграционной службы (ГМС) Наталья Науменко.

Кейс Тячева: как рождаются фейки

Аналитические центры зафиксировали, что волна дезинформации началась с конкретного случая в Закарпатье. По словам Натальи Науменко, это стало типичным примером того, как искаженная информация становится «медиасенсацией».

«Цифра 160 бангладешцев в Тячеве мгновенно стала медиасенсацией и запустила первые волны публикаций в пророссийских Telegram-каналах. Этот кейс продолжает цитироваться пропагандой как доказательство начала массового ввоза мигрантов, несмотря на то, что фактического ввоза не произошло», — отмечает глава ГМС.

На самом деле частное предприятие лишь вело переговоры о найме рабочих, но через три месяца рекрутинг отменили. Однако враждебные ресурсы использовали это для продвижения тезиса о «политике замещения», которой, по словам Натальи Науменко, государство не ведет и не разрабатывает.

Иностранцев стало вчетверо меньше

Что касается трудовой миграции, то в 2025 году виды на жительство оформили около 4900 иностранцев. Причем лидером среди стран-доноров рабочей силы является не Бангладеш, а Турция. Также в списке присутствуют Великобритания, США, Индия и Узбекистан.

Приоритет — национальная безопасность

Глава ГМС подчеркивает, что каждый шаг в миграционной политике согласовывается с силовым блоком, в частности со Службой безопасности Украины.

«Вопросы государственной миграционной политики сегодня являются вопросами национальной безопасности… Миграционная ситуация у нас контролируемая, прогнозируемая и достаточно безопасная», — уверяет глава службы.

Любая иностранная рабочая сила привлекается частным бизнесом только в случае крайней необходимости и после тщательных проверок. Государство же занимает жесткую позицию: иностранцы не должны становиться бременем для бюджета или угрозой безопасности.

«Государство осознает все угрозы… Мы хотим минимизировать привлечение на рынок труда граждан стран с высоким миграционным риском», — добавляет Науменко, объясняя, что Украина не хочет превращаться в транзитный хаб для нелегалов в ЕС.

Возвращение украинцев и множественное гражданство

Главной задачей ГМС считает возвращение около 8 миллионов украинцев, которые сейчас находятся за границей. Государство планирует создавать условия, чтобы люди возвращались с новым опытом и технологиями.

Одним из инструментов сохранения связи с нацией является инициатива по множественному гражданству.

«Для нас сегодня множественное гражданство — это возможности. И возможности не только не потерять наших граждан за рубежом… это и возможности того, что молодые люди, которые сегодня рождаются за рубежом, будут чувствовать себя украинцами», — объясняет Наталья Науменко.

Она также отвергла опасения, что иностранцы будут «навязывать свои правила». Украина будет внедрять адаптационные курсы: изучение языка, Конституции и культуры.

«Человек должен проходить адаптационные курсы… он должен знать правила, установленные государством, и соблюдать их», — резюмировала глава ГМС.

Роман Мирончук
Комментарии - 2

Skeptik777
Skeptik777
28 мая 2026, 9:30
А типу, нє… не буде масового заїзду мігрантів? Не медіасенсація, коли чиновники різних рангів відкрито заявляють, що без мігрантів Україна не обійдеться. То, що їх поки немає масово не означає, що це не станеться після закінчення війни.
IrishRepublican
IrishRepublican
28 мая 2026, 11:42
Держоргани скажуть те, що потрібно партії та вєлікому кормчєму
