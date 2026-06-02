Кабмин снова меняет правила бронирования. Кто может потерять статус критически важных предприятий

Кабинет Министров Украины меняет правила бронирования работников. Правительство обязало пересмотреть статус всех критически важных предприятий. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Согласно документу, принятые ранее решения о признании предприятий, учреждений и организаций критически важны остаются в силе. Они будут действовать в течение срока, на который были выданы, однако не дольше 1 сентября 2026 года.

Пересмотр критичности

До 10 июня 2026 г. центральные органы власти и местные администрации обязаны пересмотреть критерии определения критических предприятий. Цель — сделать их максимально объективными и применять исключительно к тем компаниям, которые действительно обеспечивают потребности обороны, экономики или жизнедеятельности населения.

До 1 июля должностные лица должны проанализировать действующие предприятия на соответствие обновленным требованиям. Если критерий, на основании которого организация получила свой статус, будет исключен, компания потеряет право на бронирование сотрудников.

Завершить пересмотр всех ранее принятых решений по статусу критичности предприятий должны до 1 сентября 2026 года.

Также правительство постановило, что обновленные критерии необходимо передавать в Минцифру не позднее чем через 10 дней после их утверждения.

Напомним

Как писал «Минфин», 22 мая Кабинет Министров обновил правила бронирования военнообязанных работников для критически важных предприятий. Изменения должны сделать систему более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений.

13 мая 2026 г. в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 15237 «О справедливом бронировании и участии в обороне», который предусматривает новые правила бронирования работников во время мобилизации.

«Минфин» писал, что для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, вовлеченных в ликвидацию последствий российских ударов, принято решение о бронировании всего персонала.