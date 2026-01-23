Австралия выделяет дополнительные $6,8 миллиона на поддержку энергосистемы Украины

Правительство Австралии объявило о предоставлении дополнительного финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, подвергающейся систематическим атакам со стороны России. Об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел Пенни Вонг Австралии и министерши по международному развитию Энн Эли.

Детали помощи

Австралия направит 10 млн австралийских долларов ($6,8 млн) в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства позволят:

Проводить срочный ремонт и замену поврежденного оборудования.

Обеспечивать теплом и светом жилые дома.

Поддерживать работу критически важных объектов, в том числе больниц, в одну из самых суровых зим.

С учетом этого вклада общая помощь Австралии Фонда энергетики Украины достигла $40 млн австралийских долларов ($27,4 млн).

Общий объем поддержки

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Австралия предоставила Украине пособия на сумму свыше $1,7 млрд австралийских долларов ($1,2 млрд). Сюда входят военные поставки, гуманитарная помощь, экономическая поддержка и энергетические субсидии.

Напомним

«Минфин» писал, что Дания выделяет дополнительные 20 млн евро в поддержку украинской энергетики.

До этого Британия заявила, что выделяет Украине дополнительные 20 миллионов фунтов стерлингов (свыше $26,8 млн) на восстановление энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Украина перешла в режим «чрезвычайной ситуации» в дипломатии, чтобы привлечь максимум помощи для энергосистемы на фоне холодной зимы и массированных обстрелов.

На прошлой неделе Украина уже получила значительную помощь: