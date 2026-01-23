Правительство Австралии объявило о предоставлении дополнительного финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, подвергающейся систематическим атакам со стороны России. Об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел Пенни Вонг Австралии и министерши по международному развитию Энн Эли.
Австралия выделяет дополнительные $6,8 миллиона на поддержку энергосистемы Украины
Детали помощи
Австралия направит 10 млн австралийских долларов ($6,8 млн) в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства позволят:
- Проводить срочный ремонт и замену поврежденного оборудования.
- Обеспечивать теплом и светом жилые дома.
- Поддерживать работу критически важных объектов, в том числе больниц, в одну из самых суровых зим.
С учетом этого вклада общая помощь Австралии Фонда энергетики Украины достигла $40 млн австралийских долларов ($27,4 млн).
Общий объем поддержки
С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Австралия предоставила Украине пособия на сумму свыше $1,7 млрд австралийских долларов ($1,2 млрд). Сюда входят военные поставки, гуманитарная помощь, экономическая поддержка и энергетические субсидии.
Напомним
«Минфин» писал, что Дания выделяет дополнительные 20 млн евро в поддержку украинской энергетики.
До этого Британия заявила, что выделяет Украине дополнительные 20 миллионов фунтов стерлингов (свыше $26,8 млн) на восстановление энергетической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Украина перешла в режим «чрезвычайной ситуации» в дипломатии, чтобы привлечь максимум помощи для энергосистемы на фоне холодной зимы и массированных обстрелов.
На прошлой неделе Украина уже получила значительную помощь:
- Норвегия выделила пакет помощи на $200 млн, что пойдет на закупку газа и критического энергетического оборудования.
- Италия начала поставки промышленных бойлеров высокой мощности (от 550 до 3000 кВт) на сумму 1,85 млн евро для наиболее пострадавших общин.
