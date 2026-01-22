Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
22 января 2026, 20:00

Главное за четверг: Евро вытесняет доллар, финмон ФОП и зона свободной торговли без тарифов со США

Главное за четверг, 22 января.

Главное за четверг, 22 января.

Евро снова вытесняет доллар в мире: к чему готовиться владельцам валютных копилок в Украине

Геополитика снова спровоцировала ралли по паре евро/доллар. Евровалюта активно вытесняет валюту американцев на международных рынках. Почему это происходит, как скажется на украинском валютном рынке и стратегии Нацбанка, расскажем подробнее.

Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов

Украина после завершения войны может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что будет существенно способствовать восстановлению страны. Об этом заявил спецпредставитель США Стив Виткофф в своем выступлении в Давосе.

Статус украинцев в ЕС после 2027 года изменится: что ожидает беженцев

Миллионы украинцев, после начала полномасштабной войны выехавших в страны Европейского Союза, ныне проживают там на основании временной защиты. Однако этот механизм имеет четкие временные пределы. Уже сейчас в ЕС официально заявляют: продление временной защиты до 4 марта 2027 года является финальным. Это значит, что после этой даты правовой статус украинцев в Европе изменится, и к этому следует готовиться раньше времени.

НБУ рекомендовал банкам усилить финмон ФЛП для выявления оптимизации крупных компаний

Банки не должны формализованно подходить к выявлению признаков компаний-оболочек и должны принимать действенные меры для предотвращения использования своих услуг в противоправных целях. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам и банковским ассоциациям в письме.

Золото или серебро: какой вариант лучше подходит для инвестиций на 1 год.

В мире инвестиций существует немало, на первый взгляд, подобных активов, которые существенно отличаются и имеют разную динамику цены. Минфин решил сравнить такие пары и спросить мнение наших читателей относительно того, какой из них они выбрали бы для собственных инвестиций. Начать мы решили с драгоценных металлов — золота и серебра. Оба в прошлом году продемонстрировали положительную динамику, но по разным причинам.

