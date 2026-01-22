Главное за четверг: Евро вытесняет доллар, финмон ФОП и зона свободной торговли без тарифов со США

Евро снова вытесняет доллар в мире: к чему готовиться владельцам валютных копилок в Украине

Геополитика снова спровоцировала ралли по паре евро/доллар. Евровалюта активно вытесняет валюту американцев на международных рынках. Почему это происходит, как скажется на украинском валютном рынке и стратегии Нацбанка, расскажем подробнее.

Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов

Украина после завершения войны может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что будет существенно способствовать восстановлению страны. Об этом заявил спецпредставитель США Стив Виткофф в своем выступлении в Давосе.

Статус украинцев в ЕС после 2027 года изменится: что ожидает беженцев

Миллионы украинцев, после начала полномасштабной войны выехавших в страны Европейского Союза, ныне проживают там на основании временной защиты. Однако этот механизм имеет четкие временные пределы. Уже сейчас в ЕС официально заявляют: продление временной защиты до 4 марта 2027 года является финальным. Это значит, что после этой даты правовой статус украинцев в Европе изменится, и к этому следует готовиться раньше времени.

НБУ рекомендовал банкам усилить финмон ФЛП для выявления оптимизации крупных компаний

Банки не должны формализованно подходить к выявлению признаков компаний-оболочек и должны принимать действенные меры для предотвращения использования своих услуг в противоправных целях. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам и банковским ассоциациям в письме.

Золото или серебро: какой вариант лучше подходит для инвестиций на 1 год.

В мире инвестиций существует немало, на первый взгляд, подобных активов, которые существенно отличаются и имеют разную динамику цены. Минфин решил сравнить такие пары и спросить мнение наших читателей относительно того, какой из них они выбрали бы для собственных инвестиций. Начать мы решили с драгоценных металлов — золота и серебра. Оба в прошлом году продемонстрировали положительную динамику, но по разным причинам.