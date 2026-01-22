Список стран, подписавших устав «Совета мира» США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 января 2026, 14:02 Читати українською

Список стран, подписавших устав «Совета мира» США

В Давосе был подписан устав «Совета мира» США. Всего документ подписали 18 стран. Об этом пишет BIoomberg.

В Давосе был подписан устав «Совета мира» США.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Список стран

  • Бахрейн;
  • Марокко;
  • Аргентина;
  • Армения;
  • Азербайджан;
  • Болгария;
  • Венгрия;
  • Индонезия;
  • Иордания;
  • Казахстан;
  • Косово;
  • Пакистан;
  • Парагвай;
  • Катар;
  • Саудовская Аравия;
  • Турция;
  • Узбекистан;
  • Монголия.

«Организация Объединенных Наций имеет огромный потенциал, и я думаю, что объединение Совета мира с такими людьми, как у нас, и ООН может стать чем-то очень и очень уникальным для мира», — заявил Трамп.

Впрочем, как пишет CNN, президент США высказался резко о текущей деятельности ООН, утверждая, что она сыграла незначительную роль в урегулировании мировых конфликтов. «Они, видимо, пытались, некоторые из них, но они не приложили достаточно усилий», — заявил Трамп.

Также, выступая на церемонии, он похвалил экономику США, заявив, что когда «Америка процветает, процветает весь мир».

Трамп отметил, что Совет мира уже начал работу и «работает отлично». «У нас есть отличная группа людей и невероятные молодые люди, которые руководят ею изнутри», — сказал он.

По его словам, организация в скором времени поможет добиться продолжительного мира в Газе.

Associated Press отмечает, что президент США предоставил мало подробностей о полномочиях Совета мира и о том, как именно он будет работать или каким образом он намерен прекращать глобальные конфликты.

Первыми подписантами соглашения стали президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним

Трамп предложил странам, желающим иметь постоянное место в Совете мира по вопросам Газы, внести минимум $1 млрд, сообщало Bloomberg. Критики опасаются, что президент США пытается создать альтернативу ООН и сосредоточить контроль над финансами и решениями в одних руках.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение в Совет мира Трампа. Он заявил, что ему «очень сложно представить», как Украина с рф может быть вместе в совете.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
energy1
energy1
22 января 2026, 14:40
#
Є великий сумнів у тому, що рішення такої ради (цих 18 країн) матиме вплив, тим паче що такий склад не є представницьким ні щодо світової економіки, ні щодо військової потуги.
+
+15
Віталій А
Віталій А
22 января 2026, 14:42
#
Миру! Миру, не світу!
Board of Peace
Припиніть перекладати новини з російської.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 76 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами