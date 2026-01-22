В Давосе был подписан устав «Совета мира» США. Всего документ подписали 18 стран. Об этом пишет BIoomberg.
Список стран, подписавших устав «Совета мира» США
Список стран
- Бахрейн;
- Марокко;
- Аргентина;
- Армения;
- Азербайджан;
- Болгария;
- Венгрия;
- Индонезия;
- Иордания;
- Казахстан;
- Косово;
- Пакистан;
- Парагвай;
- Катар;
- Саудовская Аравия;
- Турция;
- Узбекистан;
- Монголия.
«Организация Объединенных Наций имеет огромный потенциал, и я думаю, что объединение Совета мира с такими людьми, как у нас, и ООН может стать чем-то очень и очень уникальным для мира», — заявил Трамп.
Впрочем, как пишет CNN, президент США высказался резко о текущей деятельности ООН, утверждая, что она сыграла незначительную роль в урегулировании мировых конфликтов. «Они, видимо, пытались, некоторые из них, но они не приложили достаточно усилий», — заявил Трамп.
Также, выступая на церемонии, он похвалил экономику США, заявив, что когда «Америка процветает, процветает весь мир».
Трамп отметил, что Совет мира уже начал работу и «работает отлично». «У нас есть отличная группа людей и невероятные молодые люди, которые руководят ею изнутри», — сказал он.
По его словам, организация в скором времени поможет добиться продолжительного мира в Газе.
Associated Press отмечает, что президент США предоставил мало подробностей о полномочиях Совета мира и о том, как именно он будет работать или каким образом он намерен прекращать глобальные конфликты.
Первыми подписантами соглашения стали президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Напомним
Трамп предложил странам, желающим иметь постоянное место в Совете мира по вопросам Газы, внести минимум $1 млрд, сообщало Bloomberg. Критики опасаются, что президент США пытается создать альтернативу ООН и сосредоточить контроль над финансами и решениями в одних руках.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение в Совет мира Трампа. Он заявил, что ему «очень сложно представить», как Украина с рф может быть вместе в совете.
