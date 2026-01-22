Список стран, подписавших устав «Совета мира» США

В Давосе был подписан устав «Совета мира» США. Всего документ подписали 18 стран. Об этом пишет BIoomberg.

Список стран

Бахрейн;

Марокко;

Аргентина;

Армения;

Азербайджан;

Болгария;

Венгрия;

Индонезия;

Иордания;

Казахстан;

Косово;

Пакистан;

Парагвай;

Катар;

Саудовская Аравия;

Турция;

Узбекистан;

Монголия.

«Организация Объединенных Наций имеет огромный потенциал, и я думаю, что объединение Совета мира с такими людьми, как у нас, и ООН может стать чем-то очень и очень уникальным для мира», — заявил Трамп.

Впрочем, как пишет CNN, президент США высказался резко о текущей деятельности ООН, утверждая, что она сыграла незначительную роль в урегулировании мировых конфликтов. «Они, видимо, пытались, некоторые из них, но они не приложили достаточно усилий», — заявил Трамп.

Также, выступая на церемонии, он похвалил экономику США, заявив, что когда «Америка процветает, процветает весь мир».

Трамп отметил, что Совет мира уже начал работу и «работает отлично». «У нас есть отличная группа людей и невероятные молодые люди, которые руководят ею изнутри», — сказал он.

По его словам, организация в скором времени поможет добиться продолжительного мира в Газе.

Associated Press отмечает, что президент США предоставил мало подробностей о полномочиях Совета мира и о том, как именно он будет работать или каким образом он намерен прекращать глобальные конфликты.

Первыми подписантами соглашения стали президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним

Трамп предложил странам, желающим иметь постоянное место в Совете мира по вопросам Газы, внести минимум $1 млрд, сообщало Bloomberg. Критики опасаются, что президент США пытается создать альтернативу ООН и сосредоточить контроль над финансами и решениями в одних руках.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение в Совет мира Трампа. Он заявил, что ему «очень сложно представить», как Украина с рф может быть вместе в совете.