17 января 2026, 9:36

OpenAI запустила самую дешевую подписку ChatGPT и начинает тестировать рекламу

Компания OpenAI объявила о глобальном запуске нового тарифного плана ChatGPT Go и начале тестирования рекламной модели. Это радикальное изменение стратегии компании, которая раньше полагалась исключительно на платные подписки и инвестиции Microsoft.

OpenAI запустила самую дешевую подписку ChatGPT и начинает тестировать рекламу

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Самый дешевый тарифный план

Новый тарифный план ChatGPT Go за $8 ориентирован для пользователей, которым недостаточно бесплатной версии, но не готовы платить $20 в месяц за Plus-версию и тем более $200 за Pro. Интересно, что в Украине ChatGPT Go предлагается за $7.

Основные преимущества ChatGPT Go:

  • Доступ к GPT-5.2 Instant: Новая быстрая модель с расширенными лимитами.
  • В 10 раз больше запросов: По сравнению с бесплатным тарифом, пользователи Go могут посылать гораздо больше сообщений, загружать файлы и генерировать изображения.
  • Увеличенная память: Чат-бот лучше запоминает контекст прошедших разговоров для персонализации ответов.

Реклама в ChatGPT

В ближайшие недели OpenAI начнет тестировать рекламу в США для взрослых пользователей бесплатного тарифа и плана Go. Спонсорируемые блоки будут размещаться не в тексте самого ответа, а отдельным маркированным блоком под ним.

«Для начала мы планируем протестировать рекламу внизу ответов в ChatGPT, когда есть соответствующий спонсируемый продукт или услуга, основанные на вашем текущем разговоре», — говорится в сообщении.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заверил, что реклама не повлияет на объективность ИИ. Более дорогие тарифы — Plus ($20), Pro ($200), Business и Enterprise — останутся полностью свободными от рекламы.

«Мы понимаем, что многие хотят пользоваться искусственным интеллектом бесплатно, поэтому надеемся, что такая бизнес-модель может работать. Пример рекламы, которая мне нравится — Instagram: там я нахожу вещи, которые иначе никогда бы не нашел. Мы стремимся сделать рекламу еще более полезной для пользователей», — заявил Альтман в своем сообщении в X.

Вот пример того, как могут выглядеть первые рекламные форматы, которые компания планирует протестировать.

Безопасность и конфиденциальность

OpenAI выдвинула жесткие требования к рекламному контенту:

  • Конфиденциальность: Рекламодатели не получат доступа к личным чатам и не смогут купить ваши данные.
  • Независимость: Бренды не могут «купить» лояльность нейросети — ответы ИИ остаются объективными.
  • Ограничения: Рекламу не будут показывать детям до 18 лет, а также она не будет появляться в «чувствительных» темах, таких как политика, медицина или ментальное здоровье.

Почему OpenAI пошла на этот шаг?

По данным Reuters, разработка ИИ нуждается в колоссальных расходах: к 2030 году компания планирует потратить более $1 трлн на инфраструктуру. Рекламная модель позволит монетизировать 800 миллионов еженедельно активных пользователей, которые сейчас пользуются сервисом бесплатно.

Аналитики предостерегают, если реклама будет слишком навязчивой, пользователи могут легко перейти к конкурентам Gemini от Google или Claude от Anthropic.

Читайте также: Соглашение между Google и Apple нанесет «сокрушительный удар» по амбициям OpenAI

Рекламодатели оптимистично настроены по поводу того, что искусственный интеллект улучшит эффективность поисковой и социальной рекламы, поскольку они стремятся воспользоваться внедрением этой технологии в системы рекомендаций рекламы.

Напомним

«Минфин» писал, что OpenAI запустила ChatGPT Translate, бета-версия которого работает бесплатно на базе ШИ моделей. Официального анонса от OpenAI пока не было, но ChatGPT Translate уже доступен пользователям на отдельном сайте.

Ранее сообщалось, что компания Walt Disney заключила соглашение об инвестировании $1 миллиарда в OpenAI, а также предоставила стартапу лицензию на использование своих культовых персонажей, таких как Микки Маус и Золушка, на платформе для генерации коротких видео с помощью искусственного интеллекта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
