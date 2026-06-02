Twitch запускает вертикальные стримы, как у TikTok

На фестивале TwitchCon Rotterdam 2026 компания анонсировала ряд обновлений, которые вскоре появятся на платформе. Среди них — функция Dual Format (Двойной формат), которая позволит авторам вести трансляцию одновременно и горизонтально, и вертикально. Об этом сообщается в блоге Twitch.

Нововведение сделает просмотр одинаково удобным как для пользователей компьютеров, так и для владельцев смартфонов. Представители Twitch заявили, что функция станет доступна уже в следующем месяце, вместе с запуском стриминга в качестве 2K для всех партнеров и компаньонов (Affiliates).

«Благодаря „Двойному формату“ мобильные пользователи будут видеть полноэкранную вертикальную картинку, оптимизированную под их гаджеты, тогда как зрители на ПК получат классический горизонтальный вариант», — пояснили в компании.

Кроме того, в вертикальном режиме на смартфонах можно будет переключиться на классический экран. А если просто повернуть телефон боком — трансляция мгновенно вернется в привычный горизонтальный полноэкранный режим.

Чтобы снизить нагрузку на железо стримеров, Twitch пообещал добавить поддержку транскодирования на стороне сервера для партнеров и большинства компаньонов.

Вместе с запуском разрешения 2K (1440p) платформа увеличит и максимальный битрейт: до 9 Мбит/с для 1440p и до 7,5 Мбит/с для 1080p.

Среди других новшеств:

Краткие итоги сдержки: опоздали на эфир зрители смогут быстро узнать, что они пропустили.

GIF-анимации в чате: опция станет доступна подписчикам 2-го и 3-го уровней (Tier 2 / Tier 3).

Автоматические клипы: ИИ автоматически будет вырезать ключевые моменты трансляции для последующей публикации.

Автосубтитры для клипов сообщества.

Лента лучших моментов в итогах эфира, что упростит их распространение в истории Twitch.

