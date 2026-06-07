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7 июня 2026, 11:26 Читати українською

Мошенники массово рассылают украинцам фейковые счета за свет от имени Минэнерго

В сети зафиксирована новая мошенническая схема. Граждане массово получают на электронную почту и в мессенджеры фейковые счета на оплату электроэнергии, якобы отправленные от имени Министерства энергетики Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Мошенники массово рассылают украинцам фейковые счета за свет от имени Минэнерго
Фото: magnific

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Цель этой схемы — заставить человека паниковать из-за якобы «долга» и перейти по подозрительным ссылкам. После этого мошенники похищают персональные данные, взламывают личные страницы в соцсетях и получают доступ к банковским счетам жертвы.

В Минэнерго подчеркнули, что ведомство никогда не осуществляло и не производит рассылки никаких платежных писем потребителям.

Функции снабжения электрической энергией и выставление счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры. Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения.

Как защитить себя

  • Не перейдите по ссылкам в сообщениях, если они поступили от посторонних или неизвестных сервисов.
  • Проверяйте информацию о начислениях исключительно в личном кабинете вашего поставщика электроэнергии или в его официальном чат-боте.
  • Никому не передавайте реквизиты карт, пароли и СМС-коды подтверждения.

Напомним

«Минфин» писал, что злоумышленники массово рассылают гражданам фейковые сообщения о необходимости уплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Ранее Национальный банк Украины зафиксировал масштабную мошенническую кампанию, направленную на украинских пользователей и бизнес. Злоумышленники организовали массовую рассылку фишинговых электронных писем с вредными вложениями, которые маскируются под официальную корреспонденцию центрального банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
7 июня 2026, 13:50
#
Если уже даже мошенники рассылают фиктивные
счета за электроэнергию, значит все сплетни и
слухи о её подорожании — только сплетни и слухи.

Но кому-то очень хочется этого подорожания — ведь
даже мошенников подключили к нагнетанию ажиотажа.
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