Мошенники массово рассылают украинцам фейковые счета за свет от имени Минэнерго

В сети зафиксирована новая мошенническая схема. Граждане массово получают на электронную почту и в мессенджеры фейковые счета на оплату электроэнергии, якобы отправленные от имени Министерства энергетики Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Цель этой схемы — заставить человека паниковать из-за якобы «долга» и перейти по подозрительным ссылкам. После этого мошенники похищают персональные данные, взламывают личные страницы в соцсетях и получают доступ к банковским счетам жертвы.

В Минэнерго подчеркнули, что ведомство никогда не осуществляло и не производит рассылки никаких платежных писем потребителям.

Функции снабжения электрической энергией и выставление счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры. Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения.

Как защитить себя

Не перейдите по ссылкам в сообщениях, если они поступили от посторонних или неизвестных сервисов.

Проверяйте информацию о начислениях исключительно в личном кабинете вашего поставщика электроэнергии или в его официальном чат-боте.

Никому не передавайте реквизиты карт, пароли и СМС-коды подтверждения.

Напомним

«Минфин» писал, что злоумышленники массово рассылают гражданам фейковые сообщения о необходимости уплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Ранее Национальный банк Украины зафиксировал масштабную мошенническую кампанию, направленную на украинских пользователей и бизнес. Злоумышленники организовали массовую рассылку фишинговых электронных писем с вредными вложениями, которые маскируются под официальную корреспонденцию центрального банка.