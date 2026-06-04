Мошенники рассылают фейковые штрафы за нарушение ПДД

В Украине зафиксирована новая схема кибермошенничества. Злоумышленники массово рассылают гражданам фейковые сообщения о необходимости уплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом предупреждают Киберполиция и Департамент патрульной полиции.

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Правоохранители отмечают, что Департамент патрульной полиции никогда не посылает уведомления о штрафах на мобильные телефоны граждан. Если нарушение было зафиксировано в автоматическом режиме, а штраф не оплатили в течение 10 суток, владельцу авто поступает официальное бумажное письмо по почте.

Чтобы не стать жертвой аферистов, водителям рекомендуют соблюдать следующие правила безопасности:

не переходить ни за какие подозрительные ссылки в сообщениях;

вводить персональные и банковские данные только на проверенных государственных сервисах (главный признак официального веб-ресурса — наличие домена gov.ua).

Где можно проверить штрафы

Самостоятельно проверить наличие настоящих штрафов можно через официальные государственные платформы:

вебпортал МВД

Электронный кабинет водителя,

мобильное приложение «Дия»,

мобильное приложение «Штрафы ПДД»,

вебпортал «Дия».

В случае сомнений водители могут обратиться в подразделение административной практики управления патрульной полиции в своем городе.

В случае, если вы стали жертвой мошенников или подозреваете мошеннические действия, немедленно обращайтесь в Киберполицию.

Напомним

«Минфин» сообщал, что Национальный банк Украины выявил масштабную мошенническую кампанию, направленную против украинских пользователей и бизнеса. Злоумышленники организовали массовую рассылку фишинговых электронных писем с вредоносными вложениями, маскирующихся под официальную корреспонденцию центрального банка.