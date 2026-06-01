Эксперт посчитал, сколько украинцы тратят на ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 июня 2026, 8:54 Читати українською

Эксперт посчитал, сколько украинцы тратят на ИИ

Украинский рынок платных сервисов искусственного интеллекта может уже достигать около 350 млн долларов в год, а за первые четыре месяца 2026 года расходы могли составить примерно 130 млн долларов. Речь идет о предварительных расчетах, которые объединяют данные социологического исследования Gradus Research и обновленную статистику платежного баланса Нацбанка, пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Украинский рынок платных сервисов искусственного интеллекта может уже достигать около 350 млн долларов в год, а за первые четыре месяца 2026 года расходы могли составить примерно 130 млн долларов.

► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Сколько украинцев используют инструменты ИИ

По данным Gradus Research за март 2026 года, 85% украинцев уже пользуются инструментами ИИ, однако только 6% оплачивают доступ к таким сервисам. Опрос проводился на выборке из 1000 респондентов.

Эту цифру активно цитировали в украинском информационном пространстве, однако ее почти не пересчитывали в потенциальный объем расходов пользователей. Если исходить из доли платных пользователей и средней стоимости подписок на популярные ИИ-сервисы, физические лица в Украине могут тратить на такие инструменты около $210 млн в год.

В то же время эта оценка не охватывает полностью корпоративный сегмент — API, B2B-подписки, командные аккаунты и интеграции ИИ-решений в бизнес-процессы. Более широкую картину частично позволяют увидеть данные Нацбанка.

НБУ впервые включил электронные услуги нерезидентов в статистику платежного баланса

В марте 2026 года НБУ впервые включил электронные услуги нерезидентов в статистику платежного баланса. Это стало возможным благодаря новым данным ГНС о так называемом «налоге на Google». В результате уточнения дефицит текущего счета был пересмотрен на $1,7 млрд за 2024 год и на $2,2 млрд за 2025 год.

Эти суммы охватывают не только ИИ-сервисы, но и более широкий спектр цифровых услуг нерезидентов — подписки, облачные сервисы, софт, стриминги и другие электронные продукты. Однако доля ИИ в этом сегменте стремительно растет.

С учетом корпоративных API, B2B-подписок и бизнес-использования ИИ, расходы Украины на такие сервисы могут превышать $300 млн в год. Если добавить платежи, которые могут проходить вне классической банковской статистики, в частности через криптовалюты, итоговая оценка может достигать около $350 млн в год.

Отдельно стоит учитывать, что часть оплаты ИИ-сервисов может осуществляться криптовалютой. Если предположить, что таких платежей 10−20%, это дополнительно увеличивает реальный объем расходов.

Таким образом, украинский рынок платного использования искусственного интеллекта уже может измеряться сотнями миллионов долларов в год. По предварительным оценкам, только за январь-апрель 2026 года расходы на ИИ могли составить около $130 млн.

Эксперт отмечает, что этот показатель, скорее всего, будет активно расти — как за счет увеличения количества платных пользователей среди физических лиц, так и за счет быстрого внедрения ИИ в бизнес.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
1 июня 2026, 9:05
#
Бум И И реален и с недавним появлением наших национальных LLM мы сможем захватить львиную долю внутреннего рынка и привлечь зарубежных инвесторов. Самое время Верховной Раде взяться за голову и создать Министерство И И, возможно даже госкомпанию УкрИИ для регуляции и создания большего количества моделей под эгидой государства. Сейчас довольно легко взять Qwen/Kimi/DeepSeek как архитектуру и натренировать ее для кодинга, бухгалтерских услуг, сделать обязательным к использованию для Дия.Сити. За этим будущее.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами