Эксперт посчитал, сколько украинцы тратят на ИИ

Украинский рынок платных сервисов искусственного интеллекта может уже достигать около 350 млн долларов в год, а за первые четыре месяца 2026 года расходы могли составить примерно 130 млн долларов. Речь идет о предварительных расчетах, которые объединяют данные социологического исследования Gradus Research и обновленную статистику платежного баланса Нацбанка, пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Сколько украинцев используют инструменты ИИ

По данным Gradus Research за март 2026 года, 85% украинцев уже пользуются инструментами ИИ, однако только 6% оплачивают доступ к таким сервисам. Опрос проводился на выборке из 1000 респондентов.

Эту цифру активно цитировали в украинском информационном пространстве, однако ее почти не пересчитывали в потенциальный объем расходов пользователей. Если исходить из доли платных пользователей и средней стоимости подписок на популярные ИИ-сервисы, физические лица в Украине могут тратить на такие инструменты около $210 млн в год.

В то же время эта оценка не охватывает полностью корпоративный сегмент — API, B2B-подписки, командные аккаунты и интеграции ИИ-решений в бизнес-процессы. Более широкую картину частично позволяют увидеть данные Нацбанка.

НБУ впервые включил электронные услуги нерезидентов в статистику платежного баланса

В марте 2026 года НБУ впервые включил электронные услуги нерезидентов в статистику платежного баланса. Это стало возможным благодаря новым данным ГНС о так называемом «налоге на Google». В результате уточнения дефицит текущего счета был пересмотрен на $1,7 млрд за 2024 год и на $2,2 млрд за 2025 год.

Эти суммы охватывают не только ИИ-сервисы, но и более широкий спектр цифровых услуг нерезидентов — подписки, облачные сервисы, софт, стриминги и другие электронные продукты. Однако доля ИИ в этом сегменте стремительно растет.

С учетом корпоративных API, B2B-подписок и бизнес-использования ИИ, расходы Украины на такие сервисы могут превышать $300 млн в год. Если добавить платежи, которые могут проходить вне классической банковской статистики, в частности через криптовалюты, итоговая оценка может достигать около $350 млн в год.

Отдельно стоит учитывать, что часть оплаты ИИ-сервисов может осуществляться криптовалютой. Если предположить, что таких платежей 10−20%, это дополнительно увеличивает реальный объем расходов.

Таким образом, украинский рынок платного использования искусственного интеллекта уже может измеряться сотнями миллионов долларов в год. По предварительным оценкам, только за январь-апрель 2026 года расходы на ИИ могли составить около $130 млн.

Эксперт отмечает, что этот показатель, скорее всего, будет активно расти — как за счет увеличения количества платных пользователей среди физических лиц, так и за счет быстрого внедрения ИИ в бизнес.