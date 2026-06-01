українська
1 июня 2026, 8:26 Читати українською

Еврокомиссия оштрафовала Temu на 200 млн евро: что нарушила компания

Европейская Комиссия оштрафовала китайский маркетплейс Temu на 200 млн евро в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA). Как сообщили в Еврокомиссии, компания не смогла выявить, проанализировать и оценить системные риски, связанные с нелегальными товарами, продаваемыми на платформе.

Что нарушила компания

«Доказательства, которые есть в распоряжении Еврокомиссии, свидетельствуют о том, что потребители в ЕС, вероятно, столкнутся с незаконными товарами на Temu», — отметили в Еврокомиссии.

Решение о несоответствии закона основывается, среди прочего, на отчетах об оценке рисков Temu за 2024 год и промежуточный 2025 год, ответах на официальные запросы ЕК о предоставлении информации от 28 июня 2024 года и 11 октября 2024 года, информации, предоставленной третьими сторонами и тай.

Расследование также опиралось на данные таможенных органов и органов рыночного надзора ЕС, которые выявили высокие показатели несоответствия среди продаваемых на Temu продуктов в протестированных категориях.

В каких товарах наибольшие риски

В частности, очень высокий процент отобранных зарядных устройств не прошел базовые испытания на безопасность, тогда как высокий процент проверенных детских игрушек составил риски средней и высокой степени тяжести, поскольку они содержат химические вещества, превышающие установленные законом, или создают опасность удушья из-за съемных частей.

Кроме того, Temu неправильно оценила, как дизайн ее сервиса, включая системы рекомендаций и программы продвижения продуктов от аффилированных лидеров мнений, может усилить риски распространения незаконной продукции.

У Temu есть время до 28 августа 2026 года, чтобы предоставить Еврокомсии план действий, предусматривающий меры по устранению нарушения обязательств по оценке рисков.

Со своей стороны у Европейского совета по цифровым услугам будет один месяц с момента получения плана, чтобы вынести свое заключение. После этого у Еврокомиссии будет еще месяц, чтобы принять окончательное решение и установить разумный срок для его реализации.

Напомним

Китайский онлайн-маркетплейс Temu 2024 года более чем в два раза увеличил прибыль в Европейском Союзе, до чуть менее $120 млн, несмотря на то, что там работает только восемь человек. Так, в 2024 году прибыль компании до налогообложения выросла на 171% по сравнению с $44,1 млн годом ранее.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
