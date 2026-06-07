Вместо обычного чата — «суперприложение»: OpenAI готовит самое масштабное обновление ChatGPT

Компания OpenAI разрабатывает кардинальное обновление ChatGPT — самое масштабное с тех пор, как запуск этого чат-бота дал старт глобальному ИИ-буму. В настоящее время технологический гигант, стоимость которого оценивается в $850 млрд, активно ищет новые драйверы роста накануне запланированного на этот год выхода на биржу (IPO). Об этом сообщает Financial Times.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Руководство компании намерено превратить обычный чат-бот в так называемое «суперприложение». Он объединит инструменты для программирования и автономных ИИ-агентов. Разработчики делают ставку на продукты, которые, по мнению топменеджмента, будут приносить гораздо больше прибыли.

Как отмечают более десяти действующих и бывших сотрудников OpenAI, эти нововведения являются частью глобальной реорганизации компании из Сан-Франциско. Сейчас она перенаправляет ресурсы на завоевание высокодоходного корпоративного сегмента и ужесточение борьбы со своим главным конкурентом — стартапом Anthropic.

В преддверии первоначального публичного размещения акций (IPO) OpenAI испытывает все более сильное давление со стороны инвесторов, требующих наращивания доходов и выхода на реальную доходность.

Такая стратегия является серьезным поворотом для компании под руководством Сэма Альтмана. Напомним, именно OpenAI стала лицом ИИ-революции и вывела технологию в массы, представив ChatGPT в 2022 году.

«Чат умер»: будущее за ИИ-агентами

Обновление предоставит гораздо больше ресурсов и весомости продукта Codex (ИИ-инструмента OpenAI для написания кода). Это отражает растущую уверенность внутри компании в том, что будущее искусственного интеллекта заключается не в чат-ботах, просто отвечающих на вопросы, а в агентах, способных самостоятельно выполнять задачи для пользователя.

«Чат умер», — безапелляционно заявил один из высокопоставленных сотрудников OpenAI.

Руководство компании все чаще рассматривает ChatGPT, который с момента запуска привлек почти 1 миллиард пользователей, только как «входные ворота» для ознакомления людей с более дорогими и более сложными продуктами. Ведь в настоящее время большинство потребителей пользуются чат-ботом совершенно бесплатно.

В OpenAI уверены, что появление ИИ-агентов, которые смогут выполнять комплексы задач — от бронирования путешествий до планирования календаря, станет намного более ценным и прибыльным коммерческим продуктом. Параллельно с этим инструменты типа Codex уже способны писать код и создавать полноценное программное обеспечение по простым текстовым инструкциям пользователя.

Как изменится интерфейс и когда ждать обновления?

Масштабная реорганизация начнет внедряться уже в ближайшие недели. Сначала изменения появятся на вебсайте и в мобильном приложении ChatGPT: интерфейс будет подталкивать пользователей к инструментам кодинга, генерации изображений и приложений от внешних партнеров (например, Canva и Booking.com).

Впоследствии в OpenAI планируют вообще отказаться от навязчивых подсказок и кнопок. Компания рассчитывает, что ее будущие модели смогут автоматически распознавать намерения пользователя, как только он откроет приложение или сайт.

Эти шаги наглядно показывают, как стратегия OpenAI сближается со стратегией Anthropic, чей фокус на бизнес-клиентах обеспечил компании стремительный рост. Именно финансовые показатели, а не технологические обещания станут основой презентации для инвесторов во время будущего IPO.

Тибо Соттьо, ранее руководивший Codex, а теперь возглавляющий все направление основных продуктов и платформ OpenAI, так прокомментировал эти изменения для Financial Times:

«Это выйдет за пределы нынешнего интерфейса… Мы строим систему, где у вас будет свой личный ИИ-агент, способный помогать вам абсолютно во всем — как в личной жизни, так и на работе. Вы сможете взаимодействовать с ним через мобильный телефон, компьютер или веб-версию. Даже когда вы находитесь в машине, вы можете просто с ним разговаривать».

Читайте также: OpenAI разрабатывает собственный смартфон на базе ИИ, чтобы конкурировать с Apple

Монетизация и фокус на бизнес: Sora под нож, чат на задний план

В отличие от бесплатного ChatGPT, большинство пользователей Codex платят за сервис. Кроме того, около 2 миллионов компаний, использующих продукты OpenAI, сегодня обеспечивают примерно 40% от общего дохода стартапа. В OpenAI ожидается, что к концу года эта цифра вырастет до 50%.

С момента запуска десктопного приложения Codex в феврале его аудитория выросла в шесть раз — более 5 миллионов активных пользователей еженедельно. Это обострило конкуренцию с Anthropic, чей инструмент Claude Code стал одним из самых быстрорастущих направлений бизнеса.

«Приблизительно год назад стратегия OpenAI заключалась в том, чтобы играть по-крупному и удивлять весь мир, тогда как стратегия Anthropic сводилась к правилу „сначала заработай деньги“. Теперь их курсы сходятся. Обе компании стремятся выйти на IPO, а инвесторов сегодня больше интересуют деньги, чем мечты», — отметила Дженни Сяо, партнер Leonis Capital и бывшая исследовательница в OpenAI.

Ради фокуса на корпоративных клиентах OpenAI даже пожертвовала некоторыми потребительскими проектами. В частности, была отложена функция прямых покупок внутри ChatGPT. Кроме того, компания закрыла Sora — свой амбициозный продукт для генерации видео — менее чем через год после его громкого анонса.

Руководство OpenAI убеждено, что в будущем пользователи будут взаимодействовать с одним единственным ИИ-помощником, а не с десятками отдельных приложений. По мере развития ИИ-агентов граница между чат-ботами, инструментами кодинга, поисковиками и прочим софтом просто размывается.

«Когда мы создадим общий искусственный интеллект (AGI), я не думаю, что на рынке будет существовать множество отдельных брендов. Скорее всего, это будет единственная система, с которой вы сможете поговорить и которая выполнит все, что вам нужно», — подытожил руководитель направления корпоративных продуктов OpenAI Алекс Эмбирикос.

Читайте также: Глава OpenAI усомнился, что ИИ приведет к «апокалипсису на рынке труда»

Общий искусственный интеллект

Общий искусственный интеллект (AGI, Artificial General Intelligence) — это гипотетическая форма искусственного интеллекта, которая по своим когнитивным способностям сравнится с человеческим разумом или даже превзойдет его.

В отличие от современного «узкого» ИИ, способного выполнять только конкретные задачи (например, отдельно генерировать текст, писать код или распознавать лицо), AGI будет обладать самосознанием и универсальностью.

Это означает, что одна единая система сможет автономно обучаться, абстрактно мыслить, адаптироваться к совершенно новым условиям и решать любые интеллектуальные задачи в разных сферах жизнедеятельности наравне с человеком.