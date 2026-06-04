Европарламент перейдет с Google на французскую поисковую систему

Европейский парламент перейдет из Google на французскую поисковую систему Qwant. Таким образом, Европа стремится уменьшить свою зависимость от американских технологий в пользу местных альтернатив, сообщает Reuters.

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«С 4 июня 2026 года Qwant станет поисковой системой по умолчанию в браузерах Microsoft Edge и Mozilla Firefox Европейского парламента», — сообщил представитель Европарламента в электронном письме.

Изменение будет применено автоматически, хотя пользователи все еще смогут сами выбирать поисковую систему.

«Это решение является частью более широкого комплекса мер, направленных на снижение зависимости Европарламента от цифровых инструментов из-за пределов ЕС, а также на продвижение европейских сервисов, ориентированных на защиту конфиденциальности», — сказал спикер.

В Европарламенте 720 законодателей, а также тысячи помощников и административного персонала.

Отмечается, что позже Европейская комиссия также объявит о новых мерах в сфере производства чипов, использовании услуг облачных вычислений и искусственного интеллекта в рамках своей кампании «Покупай и используй европейское».

Что известно о Qwant

Qwant — это французская поисковая система, созданная в 2011 году как конфиденциальная альтернатива Google. Главная особенность сервиса — полный отказ от отслеживания пользователей, сбора их персональных данных и сохранение истории поисковых запросов.

Вся серверная инфраструктура Qwant размещена исключительно в пределах Евросоюза, а сам проект оказывает активную финансовую и политическую поддержку со стороны правительства Франции и Европейского инвестиционного банка в рамках программы защиты цифрового суверенитета ЕС.