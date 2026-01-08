Multi от Минфин
8 января 2026, 20:00

Главное за четверг: Падение гривны, победа по делу на $6 млрд и топ-10 памятных монет 2025 года

Главное за четверг, 8 января.

Главное за четверг, 8 января.

Украина окончательно победила по делу на $6 млрд: Верховный суд Швеции поставил точку в иске акционеров Укрнафты

Украина одержала окончательную победу по резонансному делу по иску миноритарных акционеров ПАО «Укрнафта». Верховный суд Швеции отказал в открытии апелляционного производства по жалобе кипрских компаний, связанных с Игорем Коломойским, чем подтвердил правомерность решений предыдущих инстанций в пользу Украины.

Топ-10 памятных монет 2025 года, уже принесших прибыль от 100% и более

По многочисленным просьбам наших читателей, продолжаю разговор об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о памятных монетах 2025 года, ставших хитом среди нумизматов и инвесторов. Некоторые из них выпустил Нацбанк в последние месяцы года, и они имеют относительно небольшую первоначальную стоимость.

Историческое пике гривны: евро официально пересек отметку в 50 грн, доллар приблизился к 43 гривен

Гривна продолжает стремительное падение, обновляя антирекорды четвертые сутки подряд. Национальный банк определил, сколько будет стоить валюта в пятницу, 9 января. Регулятор установил курс гривны по отношению к доллару на уровне 42,99 грн/$. Это очередной исторический максимум стоимости доллара; предыдущее рекордное значение (42,71 грн) продержалось только сутки. Европейская валюта впервые в истории официально стоит больше 50 гривен. Курс вырос еще на 25 копеек и остановился на отметке 50,17 грн за евро. Предыдущий исторический максимум был установлен также 8 января — 49,92 грн за евро.

Экономика-2026: благодаря чему будет расти ВВП и увидим курс гривны через год

В этом году экономика будет расти, хотя и темпами, которые можно назвать символическими. Какие ключевые факторы выступают столбами, удерживающими благосостояние украинцев и способными их поколебать, разбирался «Минфин».

Курс валют в четверг: доллар подорожал в банках на 30 копеек, евро на — 25 копеек

В четверг, 8 января, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 20 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже. Евро подорожал на 25 копеек в покупке и продаже. Средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

