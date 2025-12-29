Главное за понедельник: в ВРУ хотят уменьшить налоговое давление, серебро выросло до $80

Депутаты предложили пересмотреть договоренности с МВФ о введении НДС для ФЛП
На сайте ВРУ зарегистрирован законопроект № 14331 об инициировании пересмотра договоренностей с Международным валютным фондом относительно налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в условиях действия военного положения.
С февраля 2026 года Налоговая будет по-новому направлять налоговые уведомления-решения
С 26 февраля 2026 года в Украине будет применяться обновленный порядок направления налоговых уведомлений-решений (НУР). Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства финансов Украины, говорится в сообщении ГНС.
Мировой рынок M&A в 2025 году достиг $4,5 трлн
Объем сделок слияний и поглощений в мире в 2025 году превысил $4 трлн впервые с 2021 года и достиг $4,5 трлн.
Серебро пробило отметку $80 за унцию
Стоимость фьючерса на серебро превысила 80 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные на бирже Comex.
С 1 января 2026 года должностные оклады социальных работников вырастут почти в 2,5 раза
26 декабря Правительство приняло решение о повышении должностных окладов для специалистов, работающих в организациях, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги. С 1 января 2026 года постановление вступает в силу, говорится на Правительственном портале.
