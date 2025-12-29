Мировой рынок M&A в 2025 году достиг $4,5 трлн

Объем сделок слияний и поглощений в мире в 2025 году превысил $4 трлн впервые с 2021 года и достиг $4,5 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные London Stock Exchange Group.

Как изменился показатель

Это второй по величине показатель за более чем 40 лет наблюдений, уступающий лишь рекордному пандемийному буму 2021 года. Рост обеспечил рекордный за всю историю объем мегасделок: в течение года было заключено 68 сделок стоимостью не менее $10 млрд каждая.

«Я не видел M&A такого масштаба уже десять лет — это сделки, которые действительно трансформируют целые отрасли», — отметил Тони Ким, сопрезидент инвестбанка Centerview Partners.

Как отмечает газета, активность на рынке M&A выросла почти на 50% по сравнению с 2024 годом на фоне сильных фондовых рынков, доступного финансирования и смягчения регуляторных рисков, прежде всего в США.

По оценкам LSEG, инвестиционно-банковские комиссии достигли около $135 млрд: второго по величине уровня в истории. Более половины глобального объема сделок пришлось на США, где были заключены сделки на $2,3 трлн.

«Аппетит к риску сейчас высок, а условия финансирования и антимонопольная среда благоприятны — в результате мы видим режим „все системы включены“ для большинства сделок», — сказал Марк Макмастер, глобальный руководитель M&A в Lazard.

К числу крупнейших M&A-сюжетов года относится борьба Netflix и Paramount за Warner Bros Discovery, а также мегаслияние железнодорожных компаний Union Pacific и Norfolk Southern, которое должно создать трансконтинентального оператора с оценкой около $250 млрд.

Участники рынка отмечают, что компании стали с большей охотой брать на себя регуляторные риски ради стратегических трансформаций: этому способствовал курс администрации Дональда Трампа на ослабление антимонопольного надзора.