українська
29 декабря 2025, 15:47 Читати українською

В Раде зарегистрировали законопроект о пересмотре договоренностей с МВФ

На сайте ВРУ зарегистрирован законопроект № 14331 по инициированию пересмотра договоренностей с Международным валютным фондом о налоговой нагрузке на малый и средний бизнес в условиях действия военного положения.

На сайте ВРУ зарегистрирован законопроект № 14331 по инициированию пересмотра договоренностей с Международным валютным фондом о налоговой нагрузке на малый и средний бизнес в условиях действия военного положения.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто предполагает законопроектЗаконопроект предусматривает комплекс мер, направленных на защиту национального экономического интереса в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает комплекс мер, направленных на защиту национального экономического интереса в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Что хотят пересмотреть

  • Признание приоритета выживания малого и среднего бизнеса. Постановление фиксирует политическую позицию парламента, согласно которой сохранение действующего малого и среднего бизнеса в условиях войны критически важнее для национальной безопасности, чем выполнение жестких фискальных показателей в краткосрочной перспективе.

  • Правительство обязуется выступить субъектом инициативы перед МВФ по пересмотру параметров Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility), с учетом последних обновлений от 2025 года в части налоговой политики.

  • Обоснование невозможности повышения налогов. Подготовка доказательной базы для международных партнеров, демонстрирующая негативную корреляцию между ростом налоговых ставок и реальными доходами бюджета в условиях военного положения (риск массовой ликвидации ФОП).

  • Защита от «налоговой агрессии». Проект предлагает рекомендовать Правительству воздержаться от внесения в Верховную Раду Украины новых законопроектов, предусматривающих отмену упрощенной системы налогообложения или повышение прямых налогов для малого и среднего бизнеса до завершения военных действий и отозвать ранее представленные проекты законов.

  • Информационно-разъяснительная работа. Постановление закладывает основу широкого диалога между Правительством, бизнесом и обществом с целью снижения градуса критики в сторону предпринимателей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
