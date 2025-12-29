В Раде зарегистрировали законопроект о пересмотре договоренностей с МВФ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Законопроект предусматривает комплекс мер, направленных на защиту национального экономического интереса в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Признание приоритета выживания малого и среднего бизнеса. Постановление фиксирует политическую позицию парламента, согласно которой сохранение действующего малого и среднего бизнеса в условиях войны критически важнее для национальной безопасности, чем выполнение жестких фискальных показателей в краткосрочной перспективе.

Правительство обязуется выступить субъектом инициативы перед МВФ по пересмотру параметров Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility), с учетом последних обновлений от 2025 года в части налоговой политики.

Обоснование невозможности повышения налогов. Подготовка доказательной базы для международных партнеров, демонстрирующая негативную корреляцию между ростом налоговых ставок и реальными доходами бюджета в условиях военного положения (риск массовой ликвидации ФОП).

Защита от «налоговой агрессии». Проект предлагает рекомендовать Правительству воздержаться от внесения в Верховную Раду Украины новых законопроектов, предусматривающих отмену упрощенной системы налогообложения или повышение прямых налогов для малого и среднего бизнеса до завершения военных действий и отозвать ранее представленные проекты законов.