26 декабря Правительство приняло решение о повышении должностных окладов для специалистов, работающих у поставщиков социальных и реабилитационных услуг. С 1 января 2026 года постановление вступает в силу, говорится на правительственном портале.
С 1 января 2026 должностные оклады социальных работников вырастут почти в 2,5 раза
Как изменятся должностные оклады
Утверждено применение коэффициента 2,5 при определении размера должностных окладов таких работников. Это означает рост должностных окладов примерно на +150%:
- социальный менеджер (15 тарифный разряд): с 8243 грн до 20607 грн (+150%);
- специалист по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6773 грн до 16932 грн (+150%);
- младшая медицинская сестра (4 тарифного разряда): с 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).
Источник: Минфин
А вчителі ще з 2019 року отримують 4000 $ ?