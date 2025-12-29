С февраля 2026 года Налоговая будет по-новому направлять налоговые уведомления-решения

С 26 февраля 2026 г. в Украине будет применяться обновленный порядок отправки налоговых уведомлений-решений (ППР). Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства финансов Украины, говорится в сообщении ГНС.

Что изменится

учет отдельных правил уплаты налоговых обязательств во время военного положения.

Если плательщик уплачивает сумму налогового обязательства в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения ППР (формы Р и Д), штрафные (финансовые) санкции считаются отмененными, а пеня не начисляется. При этом новое ППР не составляется;

ППР при ликвидации контролирующего органа.

В случае ликвидации органа ГНС, принявшего предыдущее НПР, новое решение оформляет контролирующий орган, осуществляющий администрирование налогов, сборов, платежей налогоплательщика;

обновление форм ППР (приложения 1 — 30) с учетом новой нумерации.

Формы дополнены, в частности:

уточненными основаниями, при установлении которых направляется (вручается) ППР;

унифицированной структурой и едиными форматами отображения информации;

обновленным форматом реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции.

Дополнительные удобства для плательщиков

отражение информации о судебных и административных обжалованиях, повлиявших на размер согласованных денежных обязательств;

QR-коды для быстрой и удобной оплаты денежных обязательств.

Когда вступит в силу

Приказ № 513 вступает в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.

Документ опубликован в «Официальном вестнике Украины» 28 ноября 2025 года, поэтому обновленный Порядок будет применяться с 26 февраля 2026 года.