Реальная доходность новых гривневых ОВГЗ в ноябре 2025 г. составила почти 8% годовых

В Украине наблюдаются серьезные проблемы с внутренним долговым рынком, вызванные монетарной политикой Нацбанка. Высокая учетная ставка и привлекательные условия депозитных сертификатов для банков стимулируют аномальный рост стоимости обслуживания внутреннего государственного долга. Об этом заявил академик НАН Украины и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин в своей колонке для издания «Зеркало недели» 26 декабря.

Аномальная доходность и бремя для бюджета

По данным эксперта, реальная доходность новых гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в ноябре 2025 года достигла отметки в 8% годовых. Такой уровень доходности создает значительную нагрузку на государственную казну.

Статистика свидетельствует о стремительном росте доли расходов на обслуживание долга в структуре бюджета:

2021 год — расходы на ОВГЗ составляли 8,3% от необоронительных расходов.

2025 год — этот показатель вырос до 15,1%.

Последствия для государства

Данилишин отмечает, что такой рост долговых выплат существенно сужает «фискальное пространство» Украины. Деньги, которые могли бы быть направлены на финансирование обороны, социальную поддержку граждан или гуманитарные нужды, тратятся на выплату процентов по внутренним заимствованиям.

Напомним

«Минфин» писал, что по данным НБУ, с начала 2025 года правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 529 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 1 987 млрд грн в эквиваленте.