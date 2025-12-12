Multi от Минфин
українська
12 декабря 2025, 15:43 Читати українською

Украину могут принять в ЕС через год на особых условиях — FT

Украина может стать полноправным членом Европейского Союза уже 1 января 2027 года. Такой амбициозный дедлайн зафиксирован в последней версии проекта мирного соглашения, который обсуждают представители Украины и США при поддержке Брюсселя. Это решение может кардинально изменить правила расширения блока. Об этом сообщает Financial Times 12 декабря, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием документа.

Украина может стать полноправным членом Европейского Союза уже 1 января 2027 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Политическая целесообразность против бюрократии

Предложенный график является революционным для ЕС. На данный момент Киев еще не закрыл ни одного из 36 сложных разделов переговоров о вступлении. Традиционная процедура требует лет (а иногда десятилетий) реформ и проверок по принципу «на основе заслуг».

Однако включение даты вступления в силу мирного соглашения делает этот процесс политически необратимым.

  • Логика плана: если членство Украины станет частью глобального соглашения о безопасности, гарантируемого США, Брюссель просто не сможет заблокировать процесс бюрократическими препятствиями, не сорвав при этом мир.
  • Фактор Трампа: Поддержка Вашингтона означает, что президент Дональд Трамп сможет оказать давление на «проблемных» лидеров ЕС, в частности венгерского премьера Виктора Орбана, заставив их отказаться от вето.

«Если мы согласуем соглашение, в котором будет указано, когда Украина станет членом ЕС, американцы как сторона этого соглашения сделают все, чтобы наш европейский путь не был заблокирован другими в Европе, на которых они имеют влияние», — заявил Владимир Зеленский журналистам в Киеве.

Новый формат членства?

Быстрое вступление, вероятно, заставит ЕС пересмотреть саму концепцию членства. Источники FT отмечают, что Брюссель рассматривает вариант поэтапной интеграции:

  • Сначала — политическое членство.
  • Доступ к фондам ЕС, права голоса и общим рынкам (в частности аграрному) будет предоставляться постепенно.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее упоминала о возможности «испытательного срока» для новых членов с механизмом приостановления прав в случае отката реформ.

Реакция сторон

Дональд Трамп, который обещал закончить войну за 24 часа, признал, что процесс оказался сложнее, чем «сделка с недвижимостью». Впрочем, он заявил, что стороны «очень близки» к соглашению. В эти выходные в Германии должна состояться встреча с участием представителей США, Европы и Украины для согласования деталей.

В то же время Кремль пока не демонстрирует готовности к компромиссам. Юрий Ушаков, советник Путина, заявил, что Россия еще не видела окончательного проекта, но «предчувствует, что многое в нем им не понравится». Москва также отвергла идею создания «свободной экономической зоны» на Донбассе, которую продвигает администрация Трампа.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
roman731
roman731
12 декабря 2025, 16:24
#
Неплохой юмор, посмешнее «квартала» уж точно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
