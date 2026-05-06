6 мая 2026, 19:12 Читати українською

Налогообложение международных посылок: комитет Рады поддержал пакет законопроектов

Профильный комитет Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту принять пакет законопроектов (№ 15112-Д и № 12360), изменяющих правила налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы. Реформа призвана гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС и обеспечить дополнительные 10 млрд. грн. ежегодно на нужды Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Ключевые изменения

  • Налогообложение с 0 евро: НДС будет вводиться на импортируемые товары, приобретенные через электронные интерфейсы, начиная с 0 евро (ранее товары до 150 евро не облагались НДС).
  • Ответственность маркетплейсов: Обязанность начислять и уплачивать НДС будет возлагаться на маркетплейс (электронный интерфейс), а не на покупателя. Если маркетплейс — нерезидент, он должен назначить представителя в Украине, отвечающего за расчеты с бюджетом.
  • Незаметность для покупателя: НДС (20%) будет автоматически включен в цену товара на платформе. Процесс получения посылки не изменится.
  • Подакцизные товары: Новые правила дистанционной продажи на алкоголь и табак не будут распространяться.
  • Сохранение некоммерческих лимитов: Не будут облагаться налогом посылки «от гражданина до гражданина», независимо от того, что это за товар (кроме запрещенных к пересылке), стоимостью до 45 евро (при условии некоммерческого характера).
  • Поддержка обороны: Расширены льготы по уплате НДС на БПЛА с вооружением (на сегодняшний день льгота действует исключительно на беспилотные летательные системы без вооружения).

«Законопроект № 15112-Д подготовлен членами Комитета на основе основного правительственного законопроекта (регистр. № 15112) и шести альтернативных ему с целью гармонизации налогового законодательства Украины с нормами Европейского Союза, в частности имплементации положений Директив Совета Е С 2006/112/ЕС и 2 внедрение современной модели налогообложения электронной торговли, уже действующей в ЕС», — говорится в сообщении.

Роль законопроекта № 12360

По решению Комитета этот законопроект дополнен необходимым таможенным инструментарием: порядком учета маркетплейсов, условиями предоставления финансовых гарантий (эквивалент 100 000 евро) и правилами декларирования. Также предусмотрен переходный период: в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки по уплате НДС административная ответственность не будет применяться.

Законопроект обеспечит техническую реализацию новой модели, в частности:

  • внедряет современные механизмы декларирования международных отправлений;
  • предусматривает обмен данными между маркетплейсами, перевозчиками и таможней;
  • адаптирует таможенные процедуры к новым правилам налогообложения.

Поддержка решения бизнесом

«Ведущие украинские бизнес-объединения отмечают: действующая система содержит существенные перекосы в пользу иностранных онлайн-продавцов», — заявили в министерстве.

Бизнес-сообщество акцентирует внимание на том, что действующие налоговые льготы для иностранных игроков фактически сдерживают развитие национального производства. Цифры подтверждают критичность ситуации:

  • Объемы без налогов: Более 56% международных отправлений в 2025 году не облагались налогом, что составляет 92,9 млрд грн товаров вне фискального учета.
  • Потери бюджета: Только за 2025 год прямые потери госбюджета составили не менее 18,6 млрд гривен.
  • Последствия войны: Совокупные потери с начала полномасштабного вторжения могли превысить 43 млрд. гривен.
  • Прогноз на будущее Если текущая динамика сохранится, в 2026 году Государственный бюджет может недополучить еще 27 млрд гривен.

Кроме того, Европейская бизнес ассоциация также публично обратилась к народным депутатам Украины с призывом отменить льготное налогообложение посылок.

Читайте также: МВФ отложил требования по НДС для ФЛП, пошлин на посылки и налога на ОЛХ до весны

Контекст и термины

Принятие этих законопроектов является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года. Ожидается, что реформа принесет около 10 млрд. грн. ежегодно на нужды сектора безопасности и обороны.

Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027, по отдельному решению Правительства о готовности ИТ-компонента таможенных органов и маркетплейсов и написании соответствующих подзаконных актов.

Законопроекты готовятся к рассмотрению в сессионном зале Верховной Рады.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

1Venger2
6 мая 2026, 19:40
Хочуть вижати все до останнього з населення!!!
crowl
6 мая 2026, 19:54
Обожнюю норми ЄС усе …но тягнуть звідти, крім зарплат
EconomistPetya
6 мая 2026, 20:21
Гармония с ЕС это всегда правильный и единственно верный путь. Мы стремимся стать частью ЕС и являемся стальным дикообразом для наших партнеров по Союзу.

Те кто кричат про зарплаты, учите экономику — зарплаты регулируются спросом и предложением, а у вас совок в голове, что должен прийти какой-то дядя и сделать всем высокие зарплаты. Пока такое поколение может голосовать, оно и будет голосовать за Порошенко и Яныка, а не Зеленского, который днями и ночами работает над тем чтобы сделать Украину великой.
