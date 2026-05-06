Налогообложение международных посылок: комитет Рады поддержал пакет законопроектов

Профильный комитет Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту принять пакет законопроектов (№ 15112-Д и № 12360), изменяющих правила налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы. Реформа призвана гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС и обеспечить дополнительные 10 млрд. грн. ежегодно на нужды Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Ключевые изменения

Налогообложение с 0 евро: НДС будет вводиться на импортируемые товары, приобретенные через электронные интерфейсы, начиная с 0 евро (ранее товары до 150 евро не облагались НДС).

Ответственность маркетплейсов: Обязанность начислять и уплачивать НДС будет возлагаться на маркетплейс (электронный интерфейс), а не на покупателя. Если маркетплейс — нерезидент, он должен назначить представителя в Украине, отвечающего за расчеты с бюджетом.

Незаметность для покупателя: НДС (20%) будет автоматически включен в цену товара на платформе. Процесс получения посылки не изменится.

Подакцизные товары: Новые правила дистанционной продажи на алкоголь и табак не будут распространяться.

Сохранение некоммерческих лимитов: Не будут облагаться налогом посылки «от гражданина до гражданина», независимо от того, что это за товар (кроме запрещенных к пересылке), стоимостью до 45 евро (при условии некоммерческого характера).

Поддержка обороны: Расширены льготы по уплате НДС на БПЛА с вооружением (на сегодняшний день льгота действует исключительно на беспилотные летательные системы без вооружения).

«Законопроект № 15112-Д подготовлен членами Комитета на основе основного правительственного законопроекта (регистр. № 15112) и шести альтернативных ему с целью гармонизации налогового законодательства Украины с нормами Европейского Союза, в частности имплементации положений Директив Совета Е С 2006/112/ЕС и 2 внедрение современной модели налогообложения электронной торговли, уже действующей в ЕС», — говорится в сообщении.

Роль законопроекта № 12360

По решению Комитета этот законопроект дополнен необходимым таможенным инструментарием: порядком учета маркетплейсов, условиями предоставления финансовых гарантий (эквивалент 100 000 евро) и правилами декларирования. Также предусмотрен переходный период: в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки по уплате НДС административная ответственность не будет применяться.

Законопроект обеспечит техническую реализацию новой модели, в частности:

внедряет современные механизмы декларирования международных отправлений;

предусматривает обмен данными между маркетплейсами, перевозчиками и таможней;

адаптирует таможенные процедуры к новым правилам налогообложения.

Поддержка решения бизнесом

«Ведущие украинские бизнес-объединения отмечают: действующая система содержит существенные перекосы в пользу иностранных онлайн-продавцов», — заявили в министерстве.

Бизнес-сообщество акцентирует внимание на том, что действующие налоговые льготы для иностранных игроков фактически сдерживают развитие национального производства. Цифры подтверждают критичность ситуации:

Объемы без налогов: Более 56% международных отправлений в 2025 году не облагались налогом, что составляет 92,9 млрд грн товаров вне фискального учета.

Потери бюджета: Только за 2025 год прямые потери госбюджета составили не менее 18,6 млрд гривен.

Последствия войны: Совокупные потери с начала полномасштабного вторжения могли превысить 43 млрд. гривен.

Прогноз на будущее Если текущая динамика сохранится, в 2026 году Государственный бюджет может недополучить еще 27 млрд гривен.

Кроме того, Европейская бизнес ассоциация также публично обратилась к народным депутатам Украины с призывом отменить льготное налогообложение посылок.

Контекст и термины

Принятие этих законопроектов является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года. Ожидается, что реформа принесет около 10 млрд. грн. ежегодно на нужды сектора безопасности и обороны.

Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027, по отдельному решению Правительства о готовности ИТ-компонента таможенных органов и маркетплейсов и написании соответствующих подзаконных актов.

Законопроекты готовятся к рассмотрению в сессионном зале Верховной Рады.