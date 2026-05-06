Maserati, Lamborghini и 10-летние автомобили: что украинцы ввозили из-за границы в апреле

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 мая 2026, 14:53 Читати українською

Maserati, Lamborghini и 10-летние автомобили: что украинцы ввозили из-за границы в апреле

Апрель стал самым продуктивным месяцем 2026 года для украинских импортеров подержанных легковых автомобилей. В то же время, несмотря на внутренний рекорд, рынок демонстрирует заметное замедление по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Института исследований авторынка.

Апрель стал самым продуктивным месяцем 2026 года для украинских импортеров подержанных легковых автомобилей.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

По данным Института, в апреле украинцы впервые зарегистрировали 19 323 подержанных легковых автомобиля, ввезенных из-за рубежа. Это на 2,5% больше, чем в марте, однако на 9,1% меньше, чем в апреле 2025 года.

Рынок уперся в «потолок»

В 2025 году импорт подержанных автомобилей демонстрировал стабильный рост: от 14,5 тыс. регистраций в январе до более 41 тыс. в декабре. Зато в 2026 году лучший результат пока составляет лишь 19,3 тыс. автомобилей.

Для сравнения, в апреле прошлого года было зарегистрировано около 21,2 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей.

Одной из главных причин охлаждения рынка эксперты называют введение НДС на электромобили. Именно электрический сегмент ранее был одним из драйверов импорта и обновления автопарка.

Какие автомобили ввозили чаще всего

Лидером среди марок в апреле традиционно остался Volkswagen. В то же время значительное присутствие Audi и BMW в рейтинге свидетельствует о том, что украинцы по-прежнему активно импортируют подержанные автомобили премиального сегмента.

Среди моделей первенство удерживает Volkswagen Tiguan, который опередил Volkswagen Golf. Это подтверждает сохранение интереса покупателей к компактным кроссоверам даже на вторичном рынке.

Средний возраст импортированных в апреле автомобилей составил 10 лет.

Бензин — более половины рынка

В структуре импорта по типу двигателя первое место заняли бензиновые автомобили. На них пришлось 55,9% всех первых регистраций.

Дизельные автомобили заняли 21,3% рынка. Доля электромобилей составила 11,4%, гибридов — 8,0%. Автомобили с ГБО составили 3,0%, а машины с заводским газовым оборудованием — всего 0,4%.

Премиальный сегмент тоже пополняется

Несмотря на общее замедление, в Украину продолжают завозить дорогие и редкие авто. В апреле украинские номера получили:

  • 77 Porsche
  • 7 Maserati
  • 3 Lamborghini
  • 1 Aston Martin
  • 1 Bentley

Что говорят эксперты

Как отмечают специалисты Института исследований авторынка, апрель действительно стал лучшим месяцем года по количеству импортированных подержанных авто. Однако сравнение с 2025 годом показывает иную картину — рынок потерял темп.

«С одной стороны — апрель дал лучший результат года: 19,3 тыс. автомобилей. С другой — мы четко видим „потолок“, в который уперся рынок. В апреле прошлого года было более 21 тыс. регистраций и уверенный тренд на рост. Сегодня же мы наблюдаем падение на 9% в годовом исчислении», — отмечают в ИДА.

По оценке экспертов, главным фактором замедления стало возвращение НДС на электромобили. Из-за этого сегмент, который ранее поддерживал импорт и обновление автопарка, стал менее доступным для массового покупателя.

Средний возраст импортируемых автомобилей в 10 лет также свидетельствует о том, что покупатели все чаще ищут баланс между ценой и состоянием автомобиля. Из-за налоговой нагрузки часть клиентов вынуждена выбирать более старые или простые модели, чем могла бы позволить себе раньше.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами