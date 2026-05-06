Maserati, Lamborghini и 10-летние автомобили: что украинцы ввозили из-за границы в апреле

Апрель стал самым продуктивным месяцем 2026 года для украинских импортеров подержанных легковых автомобилей. В то же время, несмотря на внутренний рекорд, рынок демонстрирует заметное замедление по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Института исследований авторынка.

По данным Института, в апреле украинцы впервые зарегистрировали 19 323 подержанных легковых автомобиля, ввезенных из-за рубежа. Это на 2,5% больше, чем в марте, однако на 9,1% меньше, чем в апреле 2025 года.

Рынок уперся в «потолок»

В 2025 году импорт подержанных автомобилей демонстрировал стабильный рост: от 14,5 тыс. регистраций в январе до более 41 тыс. в декабре. Зато в 2026 году лучший результат пока составляет лишь 19,3 тыс. автомобилей.

Для сравнения, в апреле прошлого года было зарегистрировано около 21,2 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей.

Одной из главных причин охлаждения рынка эксперты называют введение НДС на электромобили. Именно электрический сегмент ранее был одним из драйверов импорта и обновления автопарка.

Какие автомобили ввозили чаще всего

Лидером среди марок в апреле традиционно остался Volkswagen. В то же время значительное присутствие Audi и BMW в рейтинге свидетельствует о том, что украинцы по-прежнему активно импортируют подержанные автомобили премиального сегмента.

Среди моделей первенство удерживает Volkswagen Tiguan, который опередил Volkswagen Golf. Это подтверждает сохранение интереса покупателей к компактным кроссоверам даже на вторичном рынке.

Средний возраст импортированных в апреле автомобилей составил 10 лет.

Бензин — более половины рынка

В структуре импорта по типу двигателя первое место заняли бензиновые автомобили. На них пришлось 55,9% всех первых регистраций.

Дизельные автомобили заняли 21,3% рынка. Доля электромобилей составила 11,4%, гибридов — 8,0%. Автомобили с ГБО составили 3,0%, а машины с заводским газовым оборудованием — всего 0,4%.

Премиальный сегмент тоже пополняется

Несмотря на общее замедление, в Украину продолжают завозить дорогие и редкие авто. В апреле украинские номера получили:

77 Porsche

7 Maserati

3 Lamborghini

1 Aston Martin

1 Bentley

Что говорят эксперты

Как отмечают специалисты Института исследований авторынка, апрель действительно стал лучшим месяцем года по количеству импортированных подержанных авто. Однако сравнение с 2025 годом показывает иную картину — рынок потерял темп.

«С одной стороны — апрель дал лучший результат года: 19,3 тыс. автомобилей. С другой — мы четко видим „потолок“, в который уперся рынок. В апреле прошлого года было более 21 тыс. регистраций и уверенный тренд на рост. Сегодня же мы наблюдаем падение на 9% в годовом исчислении», — отмечают в ИДА.

По оценке экспертов, главным фактором замедления стало возвращение НДС на электромобили. Из-за этого сегмент, который ранее поддерживал импорт и обновление автопарка, стал менее доступным для массового покупателя.

Средний возраст импортируемых автомобилей в 10 лет также свидетельствует о том, что покупатели все чаще ищут баланс между ценой и состоянием автомобиля. Из-за налоговой нагрузки часть клиентов вынуждена выбирать более старые или простые модели, чем могла бы позволить себе раньше.