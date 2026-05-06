6 мая 2026, 17:56 Читати українською

Orlen обогнала «Газпром» по капитализации и вошла в топ-44 нефтегазовых компаний мира

Польская нефтегазовая группа Orlen установила очередной рекорд рыночной капитализации на Варшавской фондовой бирже — более 160 млрд злотых (около $45 млрд), обогнав австралийскую Woodside Energy и поднявшись на 44-е место в мировом отраслевом рейтинге. Об этом сообщает издание Expro.

Рекорд акций и разрыв с «Газпромом»

Котировки Orlen впервые в истории превысили отметку в 140 злотых за акцию, поднявшись за день на 2,51%. Еще в марте 2026 года польский концерн впервые обогнал «Газпром» по рыночной стоимости — тогда Orlen оценивалась в более чем $40 млрд, тогда как «Газпром» опустился ниже $39 млрд. По состоянию на 5 мая капитализация «Газпрома» снизилась до около $37,25 млрд — компания занимает 47-е место в рейтинге.

Факторы роста

Концерн увеличивает свою стоимость благодаря нескольким факторам: рекордным нефтеперерабатывающим маржам на уровне около 32 долларов за баррель на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива, успешной интеграции с Lotos и PGNiG (польская национальная газовая компания), а также развитию собственного добывающего сегмента. Рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Orlen на уровне AAA со стабильным прогнозом.

Прогнозы и ближайшие конкуренты

Аналитики PKO BP прогнозируют рекордные дивиденды по итогам 2026 года — 8 злотых на акцию. Непосредственно перед Orlen в рейтинге остаются две другие российские компании — «Новатэк» ($45,3 млрд, 43-е место) и «Лукойл» ($47,86 млрд), однако разница между ними и польским концерном сокращается до нескольких миллиардов долларов.

Падение «Газпрома»

Еще в 2008 году глава «Газпрома» Алексей Миллер публично прогнозировал, что капитализация компании достигнет 1 трлн долларов — в итоге она упала более чем в 20 раз по сравнению с тогдашними 200 млрд долларов.

Источник: Минфин
