Зеленский: «Сенс Банк» должен быть приватизирован в этом году без каких-либо задержек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приватизация государственного «Сенс Банка» должна состояться в 2026 году и никаких задержек в этом процессе быть не должно. Об этом он сообщил 6 мая после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.

Что сказал президент

По словам Зеленского, решение о необходимости продажи банка уже принято, поэтому процесс должен проходить без задержек. Глава государства также заявил, что банковская сфера в целом нуждается в либерализации и расширении предпринимательских возможностей. Отдельно он подчеркнул, что ожидает от Кабинета Министров активных и быстрых шагов для решения проблем, которые тормозят экономические процессы и сокращают доходы госбюджета.

Предыстория: скандал и вопросы к наблюдательному совету

Заявление президента прозвучало на фоне скандала вокруг «плёнок Миндича» — записей, обнародованных «Украинской правдой», где фигуранты коррупционного дела НАБУ «Мидас» обсуждали желаемый состав наблюдательного совета Сенс Банка. Соответствующий список лиц правительство фактически утвердило через 40 дней после записи разговоров. Параллельно НБУ обращал внимание банка на неполный состав совета и отсутствие в нем специалистов по риск-менеджменту, о чем заместитель главы регулятора Дмитрий Олейник сообщил на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады.

Степень готовности к продаже

Правительство планирует до конца июня 2026 года завершить отбор компании-консультанта по приватизации, поиск которой начался еще 31 марта. Точная стоимость банка пока не определена — для этого и нужен консультант. Государство стало 100% владельцем Сенс Банка 22 июля 2023 года после национализации актива подсанкционных владельцев.