Зеленский: «Сенс Банк» должен быть приватизирован в этом году без каких-либо задержек

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 мая 2026, 19:35 Читати українською

Зеленский: «Сенс Банк» должен быть приватизирован в этом году без каких-либо задержек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приватизация государственного «Сенс Банка» должна состояться в 2026 году и никаких задержек в этом процессе быть не должно. Об этом он сообщил 6 мая после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приватизация государственного «Сенс Банка» должна состояться в 2026 году и никаких задержек в этом процессе быть не должно.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что сказал президент

По словам Зеленского, решение о необходимости продажи банка уже принято, поэтому процесс должен проходить без задержек. Глава государства также заявил, что банковская сфера в целом нуждается в либерализации и расширении предпринимательских возможностей. Отдельно он подчеркнул, что ожидает от Кабинета Министров активных и быстрых шагов для решения проблем, которые тормозят экономические процессы и сокращают доходы госбюджета.

Предыстория: скандал и вопросы к наблюдательному совету

Заявление президента прозвучало на фоне скандала вокруг «плёнок Миндича» — записей, обнародованных «Украинской правдой», где фигуранты коррупционного дела НАБУ «Мидас» обсуждали желаемый состав наблюдательного совета Сенс Банка. Соответствующий список лиц правительство фактически утвердило через 40 дней после записи разговоров. Параллельно НБУ обращал внимание банка на неполный состав совета и отсутствие в нем специалистов по риск-менеджменту, о чем заместитель главы регулятора Дмитрий Олейник сообщил на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады.

Степень готовности к продаже

Правительство планирует до конца июня 2026 года завершить отбор компании-консультанта по приватизации, поиск которой начался еще 31 марта. Точная стоимость банка пока не определена — для этого и нужен консультант. Государство стало 100% владельцем Сенс Банка 22 июля 2023 года после национализации актива подсанкционных владельцев.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
Moonlighter
Moonlighter
6 мая 2026, 19:39
#
Смішно що президент почав публічно про це говорити тільки після скандалу.
+
+30
ccc2013
ccc2013
6 мая 2026, 20:04
#
Он ничего не знал об этом)))
+
+45
crowl
crowl
6 мая 2026, 20:44
#
През корупціонер
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает guitar и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами