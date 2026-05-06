6 мая 2026, 16:35 Читати українською

Почти половина украинцев готова к повышению налогов ради западного финансирования — КМИС

Согласно последнему исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), почти половина граждан Украины поддерживают выполнение требований западных партнеров для получения финансовой помощи, даже если это повлечет за собой увеличение налоговой нагрузки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные КМИС.

Выбор между реформами и риском недофинансирования

Респондентам предложили выбрать один из двух сценариев: согласиться на проведение реформ и повышение налогов ради сохранения финансирования оборонного сектора и социальных расходов или же отказаться от непопулярных решений, рискуя столкнуться с нехваткой средств на эти ключевые нужды. Результаты показали, что 48% опрошенных готовы поддержать непопулярные меры, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами. В то же время 30% выступили категорически против повышения налогов, даже угроза недофинансирования армии или социальных программ их не убедила. Еще 22% респондентов не смогли определиться с ответом.

Оценка социологов и тревожные тенденции

В КМИС отмечают, что среди населения преобладает государственническая позиция, признающая необходимость сложных мер для выживания страны. Однако социологи считают тревожным тот факт, что треть граждан готова поставить под угрозу стабильность финансирования обороны и социальной сферы, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки. Исследователи надеются, что эти результаты станут важным сигналом для политикума, СМИ и экспертного сообщества о том, что значительная часть общества готова к принятию необходимых, хотя и болезненных решений.

Почему это важно

Результаты опроса демонстрируют сложности, с которыми сталкивается правительство при поиске внутренних резервов для покрытия бюджетного дефицита. Тот факт, что лишь 48% граждан поддерживают налоговые изменения, свидетельствует о значительном потенциале социальной напряженности в случае принятия непопулярных решений. В то же время этот опрос подчеркивает критическую зависимость украинского бюджета от западной помощи и осознание обществом неизбежности реформ для сохранения финансовой состоятельности государства, в частности в сфере обороны и поддержки социально уязвимых слоев населения.

Источник: Минфин
Комментарии - 5

Oleksii Ch
6 мая 2026, 16:37
Зараз набіжать блазні, що все життя гроші готівкою в конверті отримують або приймають на картку фізособи, та почнуть кидати піну.
Exba
6 мая 2026, 16:53
Эта половина — бюджетники и сидящие на грантах?
zzzachary
6 мая 2026, 16:55
Якщо коротко, то це брехня! Вони не мають гадки що робити з економікою крім того щоб підіймати податки але індикатор у вигляді падіння ВВП говорить про те що це не працює і економіка в дуже поганому стані, а головне що її такою робить це корупція і роздутий держапарат.
Доки нам давали кошти, то дірки латали, а як тільки припинили США давати і ЄС притримав одразу почався пожар. Треба навпаки бізнесу дати повітря і менше туди лізти, знати безглузді заборони на перекази, заборону на SWIFT, ліміти на зняття коштів і т.п.
Aleksandr09
6 мая 2026, 17:08
И єто в стране, где у «президента», его окружения и олигархов все оформлено в оффшорах.
Унилий Бетменцев
6 мая 2026, 17:24
Всі ці «соцопитування» завжди підганяються під конкретний результат і його легко досягти, правильно змістивши акценти і задавши тон запитання.
