Почти половина украинцев готова к повышению налогов ради западного финансирования — КМИС

Согласно последнему исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), почти половина граждан Украины поддерживают выполнение требований западных партнеров для получения финансовой помощи, даже если это повлечет за собой увеличение налоговой нагрузки. Об этом свидетельствуют результаты опроса , опубликованные КМИС.

Выбор между реформами и риском недофинансирования

Респондентам предложили выбрать один из двух сценариев: согласиться на проведение реформ и повышение налогов ради сохранения финансирования оборонного сектора и социальных расходов или же отказаться от непопулярных решений, рискуя столкнуться с нехваткой средств на эти ключевые нужды. Результаты показали, что 48% опрошенных готовы поддержать непопулярные меры, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами. В то же время 30% выступили категорически против повышения налогов, даже угроза недофинансирования армии или социальных программ их не убедила. Еще 22% респондентов не смогли определиться с ответом.

Оценка социологов и тревожные тенденции

В КМИС отмечают, что среди населения преобладает государственническая позиция, признающая необходимость сложных мер для выживания страны. Однако социологи считают тревожным тот факт, что треть граждан готова поставить под угрозу стабильность финансирования обороны и социальной сферы, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки. Исследователи надеются, что эти результаты станут важным сигналом для политикума, СМИ и экспертного сообщества о том, что значительная часть общества готова к принятию необходимых, хотя и болезненных решений.

Почему это важно

Результаты опроса демонстрируют сложности, с которыми сталкивается правительство при поиске внутренних резервов для покрытия бюджетного дефицита. Тот факт, что лишь 48% граждан поддерживают налоговые изменения, свидетельствует о значительном потенциале социальной напряженности в случае принятия непопулярных решений. В то же время этот опрос подчеркивает критическую зависимость украинского бюджета от западной помощи и осознание обществом неизбежности реформ для сохранения финансовой состоятельности государства, в частности в сфере обороны и поддержки социально уязвимых слоев населения.

