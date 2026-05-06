По состоянию на 6 мая на украинском рынке горючего наблюдается очередное повышение стоимости основных видов горючего. Наиболее заметно выросли цены на высокооктановый бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 6 мая: бензин и дизель продолжают дорожать
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Динамика цен в сутки
- Бензин А-95 премиум: Стоимость выросла на 36 копеек и в среднем по стране составляет 77,38 грн/литр.
- Бензин А-95 подорожал на 33 копейки, достигнув отметки в 73,21 грн за литр.
- Дизельное топливо: Цена поднялась на 34 копейки и составляет 88,87 грн за литр.
В то же время, некоторые виды горючего продемонстрировали незначительное удешевление. Стоимость бензина А-92 снизилась на 3 копейки до 67,15 грн за литр, а автомобильный газ подешевел на 2 копейки, остановившись на уровне 48,45 грн за литр.
Читайте также: Цены на нефть продолжили падение на фоне намеков Трампа на возможность мирного соглашения с Ираном
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии