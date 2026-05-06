Цены на топливо 6 мая: бензин и дизель продолжают дорожать

По состоянию на 6 мая на украинском рынке горючего наблюдается очередное повышение стоимости основных видов горючего. Наиболее заметно выросли цены на высокооктановый бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Динамика цен в сутки

Бензин А-95 премиум: Стоимость выросла на 36 копеек и в среднем по стране составляет 77,38 грн/литр.

Бензин А-95 подорожал на 33 копейки, достигнув отметки в 73,21 грн за литр.

Дизельное топливо: Цена поднялась на 34 копейки и составляет 88,87 грн за литр.

В то же время, некоторые виды горючего продемонстрировали незначительное удешевление. Стоимость бензина А-92 снизилась на 3 копейки до 67,15 грн за литр, а автомобильный газ подешевел на 2 копейки, остановившись на уровне 48,45 грн за литр.

