Apple выплатит $250 млн владельцам iPhone в США из-за рекламы Siri с ИИ

Apple выплатит по $25−95 американцам, которые купили iPhone 15 и 16 с июня 2024-го по март 2025 года, чтобы прекратить коллективный иск против компании о недостоверной рекламе, сообщила Financial Times.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Истцы обвинили компанию в рекламном «продвижении возможностей ИИ, которых не существовало на тот момент, не существует сейчас и не будет существовать в течение двух или более лет», чтобы увеличить продажи iPhone.

В конце 2024 года Apple объявила о создании более «персонализированной» версии голосового помощника Siri, однако спустя уже два года она до сих пор не выпущена полностью.

Обвинения поддержал американский регулятор рекламного рынка, Бюро по защите прав потребителей. Оно также пришло к выводу, что Apple ложно утверждала о доступности новой Siri с поддержкой ИИ.

В результате с Apple удалось достичь мирового соглашения. Хотя компания не признала своей вины, она выплатит по $25−95 за каждый iPhone 16, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, приобретенный в США в период с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года. Размер выплаты будет зависеть от числа одобренных заявок. Соглашение еще должно быть утверждено в суде Северного округа Калифорнии 17 июня.

«Мы урегулировали этот вопрос, чтобы сосредоточиться на том, что мы делаем лучше всего: предоставлении нашим пользователям самых инновационных продуктов и услуг», — заявила Apple в комментарии FT.

В иске приводился опрос Morgan Stanley, согласно которому «улучшенная Siri» — это функция, которую потенциальные покупатели iPhone ожидают больше всего. «Мы находимся на переломном этапе развития ИИ, и решения, которые компании и регулирующие органы принимают сейчас, определят, как эта технология повлияет на обычных людей», — отметил Райан Кларксон, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Clarkson Law Firm, которая подала иск от имени потребителей.