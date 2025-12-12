ЕС откладывает запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года

Европейский Союз отказался от планов полного запрета продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала этот вопрос приоритетным и договорилась об изменении курса во время ночных переговоров с Манфредом Вебером, лидером Европейской народной партии, который давно потребовал отменить запрет на ДВС.

Новые цели по выбросам CO₂

Ключевое изменение касается целей сокращения выбросов CO₂ (углекислого газа) для автопроизводителей.

«Для новых авто, регистрируемых после 2035 года, предлагают заменить требование о 100% сокращении выбросов CO₂ на обязательное 90-процентное снижение для производителей автопарков. Также после 2040 года не будет целей в 100%. Это означает, что запрет на технологию двигателей внутреннего сгорания фактически отменен. Все двигатели, которые сегодня производят в Германии, смогут и дальше выпускаться и продаваться», — заявил Вебер.

Это означает, что производители смогут продолжать выпускать и продавать новые автомобили из ДВС, при использовании ими синтетического топлива (e-fuels) или других технологий для достижения целевого сокращения выбросов на 90%.

Договоренности

Достижение этой договоренности стало возможным благодаря четкой позиции Канцлера Германии Фридриха Мерца, а также совместного письма от премьер-министра Италии Джорджии Мелони и премьер-министра Польши Дональда Туска, решительно требовавших пересмотра политики по ДВС.

Вебер подчеркнул двойную выгоду от решения.

«Мы выполняем наши два важнейших обещания: мы остаемся на пути климатической нейтральности, но обеспечиваем технологическую нейтральность. Это важный сигнал для всей автомобильной отрасли и обеспечивает десятки тысяч рабочих мест в промышленности», — заявил он.

Реакция автопромышленности

Глава BMW Оливер Зипсе назвал эту новость «сильным сигналом» и первым шагом на пути «к жизнеспособному регулированию CO₂ в ЕС, признающему рыночные реалии и обеспечивающему занятость и конкурентоспособность».