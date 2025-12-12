Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
12 декабря 2025, 12:56

ЕС откладывает запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года

Европейский Союз отказался от планов полного запрета продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

ЕС откладывает запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года
Фото: pixabay.com

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала этот вопрос приоритетным и договорилась об изменении курса во время ночных переговоров с Манфредом Вебером, лидером Европейской народной партии, который давно потребовал отменить запрет на ДВС.

Новые цели по выбросам CO₂

Ключевое изменение касается целей сокращения выбросов CO₂ (углекислого газа) для автопроизводителей.

«Для новых авто, регистрируемых после 2035 года, предлагают заменить требование о 100% сокращении выбросов CO₂ на обязательное 90-процентное снижение для производителей автопарков. Также после 2040 года не будет целей в 100%. Это означает, что запрет на технологию двигателей внутреннего сгорания фактически отменен. Все двигатели, которые сегодня производят в Германии, смогут и дальше выпускаться и продаваться», — заявил Вебер.

Это означает, что производители смогут продолжать выпускать и продавать новые автомобили из ДВС, при использовании ими синтетического топлива (e-fuels) или других технологий для достижения целевого сокращения выбросов на 90%.

Договоренности

Достижение этой договоренности стало возможным благодаря четкой позиции Канцлера Германии Фридриха Мерца, а также совместного письма от премьер-министра Италии Джорджии Мелони и премьер-министра Польши Дональда Туска, решительно требовавших пересмотра политики по ДВС.

Вебер подчеркнул двойную выгоду от решения.

«Мы выполняем наши два важнейших обещания: мы остаемся на пути климатической нейтральности, но обеспечиваем технологическую нейтральность. Это важный сигнал для всей автомобильной отрасли и обеспечивает десятки тысяч рабочих мест в промышленности», — заявил он.

Реакция автопромышленности

Глава BMW Оливер Зипсе назвал эту новость «сильным сигналом» и первым шагом на пути «к жизнеспособному регулированию CO₂ в ЕС, признающему рыночные реалии и обеспечивающему занятость и конкурентоспособность».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 4

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
12 декабря 2025, 13:19
#
Гнати потрібно ту ЄК в шию, або принаймні вона має обиратися громадянами ЄС на нетривалий період і якщо перестає влаштовувати, то на вихід. А то лише завдяки тупій міграційній політиці, перетворили «цвітучий сад» на зас**ні аули.
+
0
Я. ..
Я. ..
12 декабря 2025, 14:00
#
Погоджуюсь, заколібали з своїми нехрами, муслімами і іншою нечистю, захищають кого попало, від азіатів, до геїв з лесбійками, а потім хапаються за голови, бо бачте мігранти не хочуть працювати, а геї і лесбійки з трансами не народжують нову робочу силу, тому давайте податки білим піднімемо, чорті шо

А нехри заселили гарну Європу і тепер і там сруть, разом з всякою радикальною бидлoтoю арабською
+
0
neverice
neverice
12 декабря 2025, 14:54
#
Дуже адекватне рішення. Хоча і є прихильником електромобілів, але вони свою нішу займуть і так, без адміністративних заборон. Завжди будуть люди, які будуть хотіти ДВЗ, з різних причин. А ринок свою справу зробить і так.
+
0
roman731
roman731
12 декабря 2025, 16:27
#
Прекрасный мастер-класс о том, как «давать заднюю», и делать вид, что ничего не произошло.
