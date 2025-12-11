В ноябре 2025 года инфляция в дальнейшем замедлялась — до 9,3% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. НБУ прокомментировал ситуацию.
Нацбанк назвал причины замедления годовой инфляции в ноябре
По данным регулятора, фактическая траектория инфляции была несколько ниже прогнозной, опубликованной в октябрьском Инфляционном отчете, из-за влияния более существенного замедления темпов роста цен на сырые продукты питания, а также базовой инфляции. Последняя была ниже прогноза за счет более быстрого замедления подорожания непродовольственных товаров и услуг.
Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания в дальнейшем замедлялись — до 9,6% г/г
Падение цен на овощи углубилось (до -27.8% г/г), в том числе за счет овощей борщового набора. Одной из основных причин этого были сложности с хранением достаточно высоких урожаев. Темпы роста цен на фрукты незначительно замедлились, динамика цен в разрезе отдельных фруктов была разнонаправленной.
Рост цен на муку притормозил благодаря росту в урожае доли продовольственной пшеницы, а на молоко — вследствие слабого внутреннего спроса и падения цен на мировых рынках.
Прервалась длительная тенденция к удорожанию свинины благодаря росту конкурентного предложения с ЕС. На фоне дальнейшего снижения внешних цен замедлился рост цен на курятину.
Базовая инфляция в дальнейшем снижалась — до 9,3%
Удорожание обработанных продуктов замедлилось до 14,0% г/г. В дальнейшем снизились темпы роста цен на отдельную молочную продукцию, в частности, на сливочное масло и сыры.
Продолжалось замедление роста стоимости непродовольственных товаров — до 0,8% г/г. Цены на одежду и обувь снижались постоянными темпами, в то же время рост цен на другие непродовольственные товары в дальнейшем замедлялся.
Инфляция услуг также снизилась — до 13,4%. Одним из факторов этого могло быть частичное снижение давления со стороны рынка труда, в частности, замедление роста реальных зарплат. В результате уменьшились темпы роста цен на страховые и финансовые услуги, услуги по аренде жилья и управлению многоквартирными домами, услуги кафе и заведений быстрого питания, амбулаторные услуги.
Темпы роста административно регулируемых цен незначительно замедлились — до 10,4% г/г
Такая динамика обусловлена замедлением темпов удорожания хлеба, фармацевтической продукции, алкогольных напитков и почти неизменными темпами удорожания табачных изделий.
Инфляция топлива ускорилась — до 5,3%
Такая динамика обусловлена ростом цен на дизельное топливо в ноябре на фоне повышения внешних цен и усложнения логистики.
В последующие месяцы ожидается дальнейшее ослабление ценового давления. Эффекты от поступления новых урожаев будут способствовать дальнейшему замедлению роста цен на продовольствие. В то же время, меры НБУ по поддержанию интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка будут сдерживать фундаментальное ценовое давление.
«Как результат, ожидается, что потребительская инфляция и дальше будет снижаться, однако более умеренными темпами, чем в предыдущие периоды, учитывая исчерпание эффектов базы сравнения», — говорится в сообщении НБУ.
Напомним
Ранее НБУ заявлял, что инфляция будет постепенно снижаться:
- 9,2% в 2025 году.
- 6,6% в 2026 году.
- До цели 5% в конце 2027 года.
