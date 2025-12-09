Главное за вторник: Инфляция в Украине, цены на электрокары и финмониторинг

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С 1 января в цену электрокаров будут включать НДС: что происходит с ценами на авто

На рынке электромобилей растет ажиотаж. «Минфин» уже писал, что с нового года льготы на растаможку таких авто (сейчас освобождены от уплаты НДС, ввозной пошлины и сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации) отменяются. Импортеры, казалось бы, нашли выход из ситуации — завезли большие запасы. Их должно было хватить еще на несколько месяцев активной продажи. Но налоговая уже предупредила, что за автомобили, которые будут продавать с 1 января 2026 года, уже нужно платить НДС, даже если они были растаможены в 2025 году. Это означает, что авто с электроприводом с января следующего года прибавят в цене 20%.

Инфляция в Украине замедлилась до 9,3%

Темпы роста потребительских цен в Украине продемонстрировали положительную динамику, вернувшись к однозначному показателю. В ноябре 2025 года годовая инфляция замедлилась до 9,3% (в октябре было 10,9%), в то время как в месячном измерении цены выросли на умеренные 0,4% (0,9% в октябре). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В Привате рассказали о последствиях для людей от создания реестра дропов

В конце октября в парламенте зарегистрировали законопроект о создании реестра дропов — лиц, чьи банковские счета были задействованы в схемах дробления платежей для проведения нелегальных операций. Что ожидать людям, которые попадут в этот список и почему банковский надзор может быть полезен самим клиентам, рассказал в колонке для NV член правления Приватбанка по вопросам комплаенса Антон Разумный. «Минфин» выбрал главное.

Минфин привлек почти 14 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 9 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,90 млрд грн в эквиваленте, что на 5,27 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,63 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Финмониторинг выявил рекордное количество сомнительных операций на четверть триллиона гривен

Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о беспрецедентном росте эффективности в борьбе с «теневой» экономикой. За 11 месяцев текущего года ведомство передало правоохранителям материалы по подозрительным финансовым операциям на общую сумму почти 250 млрд грн. Этот показатель в четыре раза превышает результаты аналогичного периода в прошлом году. Об этом сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.