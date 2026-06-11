Uklon запустил свой собственный маркетплейс

Украинский сервис вызова авто Uklon 11 июня 2026 запустил маркетплейс Uklon Store в собственном приложении. Uklon Store стал шестым продуктом в экосистеме компании, сообщил CEO компании Сергей Гришков в Facebook.

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«Сегодня запускаем маркетплейс Uklon Store в нашем приложении. Это уже шестой продукт экосистемы. Первой категорией бета-версии Uklon Store стали Цветы, и выбрали мы их не случайно. приложении. Uklon имеет самый большой в Украине флит курьеров на авто, так что можно не волноваться о своевременной и бережной доставке», — написал Гришков.

Где доступен

Пока сервис доступен в Киеве, дальше он будет масштабироваться — новые релевантные категории будут появляться постепенно, и мы обязательно анонсируем их запуск